〈長榮貨輪卡蘇伊士〉船隻改走非洲航線運價看漲 小摩看好運輸、物流類股再起

長榮貨輪長賜號擱淺蘇伊士運河影響正加劇全球供應鏈問題，摩根大通 (小摩) 周四 (25 日) 表示，該事件可能驅使航運業者改走非洲航線，使航運運費進一步上漲，並印證全球運輸的重要性，運輸類股以及物流類股更具投資潛力。

長賜號周二擱淺後至今尚未重返航道，中斷歐亞重要的水運樞紐，造成原物料、能源、木漿等貨物運輸受阻，目前已有接近 200 艘貨輪停滯不前。

小摩分析師 Marko Kolanovic 表示，蘇伊士運河佔全球海上貿易達 10%，考量到擱淺處理過程有船體破損風險，一旦發生可能導致運河受阻時間拉長，此時是進場能源、航運股的好時機，以對沖該風險。

Kolanovic 表示，在擱淺事件發生前，港口擁擠與缺櫃便已使全球供應鏈緊張。長榮貨輪擱淺之後，若越來越多業者向南轉往非洲沿岸航線 — 而此現象目前可能已經發生— 將使貨運需要再多 10 天的時間才能抵達。

小摩認為，這消息將提高航運運費，有利亞洲航運股營收成長，維持中遠海運 (COSCO)(1199-HK) 與長榮海運 (2603-TW) 增持的評等。

小摩還指出，當運費上漲，同時油價依然居高不下，全球通膨可能因此升溫。

Yardeni Research 則表示，考量到全球經濟重啟、航空旅遊提高以及電商市場成長，此瓶頸只會強化全球運輸的重要性，從而推動航運股上漲。

道瓊運輸指數上周達到空前高點，今年迄今為止該指數上漲 13.2%，而標普 500 指數僅上漲 3.6%。

Yardeni Research 認為，蘇伊士運河擱淺事件後，航空業、鐵路和物流類股顯得更具投資潛力。隨著疫苗大規模接種與經濟重啟，航空股將直接受惠，分析師預估明年，航空業的 EPS 將達到 15.72 美元，今年航空業預期虧損為每股 30.92 美元。

隨著貨運需求成長以及加拿大太平洋鐵路本周收購 Kansas City Southern ，成為第一家連接美、加、墨西哥鐵路系統的公司後，鐵路股也成為市場關注對象。

此外，Yardeni Research 認為，諸如 FedEx (FDX-US) 這樣與航空、海運合作的物流業也將持續在電商市場成長中受惠，航空貨運和物流業預計今年營收將成長 8.4%，明年將成長 9.1%。