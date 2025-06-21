特斯拉砸40億人民幣攻中國市場　將建最大電網級儲能站

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-21 01:04

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綜合外媒周五 (20) 報導，特斯拉與上海市政府、融資公司中國康富國際租賃有限公司簽署 40 億元人民幣協議，將在中國建設電網級儲能站。

特斯拉與上海市政府簽署40億元電網儲能項目，預計將成為中國規模最大的同類設施。(圖: 特斯拉微博)

此消息由中國媒體《第一財經》率先揭露。在中美貿易關係緊張的背景下，這筆協議尤其顯示全球對大型電池儲能需求的快速成長。其次，特斯拉與中國地方政府達成的協議也具有重要意義，因為此前美國總統川普對中國進口產品徵收關稅，導致世界兩大經濟體之間的地緣政治緊張關係加劇。

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特斯拉在微博上發文表示，該項目建成後將成為中國同類項目中規模最大的，並強調這將有效緩解城市電力供應壓力，保障城市安全、穩定、高效的電力需求。

特斯拉通過官方微博宣布在中國建設首座電網級儲能站。（圖：特斯拉微博）

電網級電池儲能系統有助於電網保持供需平衡。隨著太陽能和風能等間歇性能源占比提升，越來越需要依賴這類系統來彌補供需失配問題。

特斯拉表示，其位於上海的電池工廠今年第一季已生產了超過 100 個 Megapack 電池組，這是該公司專為電網級部署而設計的電池組。一個 Megapack 電池組可提供高達 1 百萬瓦 (1 MW) 的電力、持續 4 小時。

據該公司網站稱，每個 Megapack 在美國的零售價略低於 100 萬美元，但中國市場的定價尚未公布。

《路透》引述知情人士報導稱，預計寧德時代還將繼續供應特斯拉 Megapacks 使用的電池單元和電池組。

中國對電網級儲能需求龐大，為特斯拉提供了巨大的商機。北京去年 5 月設定目標，到 2025 年底要新增近 5 吉瓦 (GW) 的儲能裝置容量，讓全國總容量達到 40GW。