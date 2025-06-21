馬斯克Robotaxi終於要來了！華爾街看好、安全團體憂心

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-21 02:45

‌



據《CNBC》報導，特斯拉 (TSLA-US) 一直延後推出的無人計程車服務 Robotaxi 終於將在 6 月 22 日起於德州奧斯汀有限度試營運。不過該服務面臨監管阻力，德州民主黨議員要求延後至 9 月新法規生效後再推出，公共安全倡議團體也質疑其安全性。

「黎明計劃」展示特斯拉自駕車撞擊兒童人體模型，質疑其安全性。(圖:Reuters/TPG)

特斯拉執行長馬斯克上周在 X 上分享這個試營運的消息，預計 Robotaxi 首趟無人駕駛載客行程預定在發生在他生日當天 6 月 28 日，從工廠出發前往客戶的家。

‌



服務細節與限制

這次推出將包括有限數量的特斯拉車輛在奧斯汀進行試營運。初期載客將使用 Model Y 車型，而非去年 10 月發表的 CyberCab。

服務採邀請制，部分網紅已收到周日開始測試新服務的邀請函。馬斯克告訴《CNBC》，Robotaxi 僅會在奧斯汀該公司認為「最安全」的區域內營運，特斯拉將在遠端營運中心「監控」這些車輛。

馬斯克能否兌現承諾？

早在 2019 年，馬斯克就表示「非常有信心」無人駕駛計程車將在 2020 年推出。不過，直到今年五月，他才確認本月先在奧斯汀推出服務，之後在洛杉磯和舊金山上線。當時他表示，服務將以 10 輛車在奧斯汀營運開始。

「我們從少量開始是明智的，確認一切順利後再擴大規模。」馬斯克說。

Wedbush 分析師 Dan Ives 等華爾街分析師認為，機器人計程車將開啟特斯拉「自駕黃金時代」，可能推升其市值在明年底前突破 2 兆美元，約為周三收盤價的兩倍。

周五截稿前，特斯拉盤中上漲約 0.42%，暫報 323.42 美元。

「會有許多挫折... 但考慮到特斯拉在全球的領先規模和覆蓋範圍，我們相信它有機會主導自駕市場，並向美國和全球其他車廠授權技術。」 Ives 在報告中寫道。

特斯拉曾被視為自駕技術領導者，如今卻落後，正努力追趕 Alphabet(GOOGL-US) 旗下的 Waymo。Waymo5 月已達成 1000 萬趟乘車里程碑，在美國實現商業化的機器人計程車車隊。

監管阻力與反對聲浪

特斯拉面臨充滿監管阻礙和議員反對的崎嶇道路。周三，一群德州民主黨議員呼籲特斯拉將機器人計程車推出延後至 9 月 1 日，屆時德州將實施新的自駕法規；公共安全倡議團體六月則在奧斯汀抗議這項推出計劃。

批評特斯拉自駕能力的科技安全組織「黎明計劃（ The Dawn Project）」展示了一輛配備目前可用「完全自駕」軟體的特斯拉 Model Y，該車經過停靠的校車並撞上兒童大小的人體模型。該組織表示這是軟體誤讀路況的情況。

「任何遵守法律的人類看到校車停靠並亮起警示燈時都會停車。」黎明計劃創辦人 Dan O"Dowd 周五說道。同時經營綠山軟體公司 (Green Hills Software) 的他表示，該軟體「遠未完成」，根本不應上路。