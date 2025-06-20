〈美股早盤〉Fed理事華勒喊話7月降息、川普暫緩對伊行動 主要指數開高

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-06-20 21:56

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美股主要指數周五 (20 日) 開盤走高，聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 表示聯準會應在 7 月開始降息，而不是等到勞動市場出現問題才行動。此外，川普總統暫緩對伊朗軍事行動的消息也緩解中東緊張局勢，進一步推升市場情緒。

美股周五開盤上漲，聯準會官員發言與中東緊張緩解提振市場信心。(圖:Reuters/TPG)

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此外，伊朗準備討論限制自身鈾濃縮活動的新聞，也提振市場情緒，油價小幅走低，國際基準布蘭特原油下跌超過 0.5%，紐約輕原油下跌約 0.19%。

比起先前強硬的要求伊朗立刻無條件投降，稱伊朗最高領導人最高領袖哈梅尼 (Ayatollah Ali Khamenei) 是容易攻擊的目標，川普周四透過白宮指出，他將在「在未來兩周內」 決定是否加入以色列對伊朗的軍事行動 ，上述緩衝期讓市場鬆了一口氣。

不過，LPL Financial 首席股票策略師 Jeff Buchbinder 強調：「在了解股市如何應對這次地緣政治衝擊之前，有幾個關鍵問題需要回答，包括伊朗能源基礎設施將受到多大程度的損害以及持續多長時間、伊朗的核武能力是否會被完全摧毀，以及現任政權是否會繼續掌權。」

值得注意的是，包括華勒在內的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 在周三利率決策會議上一致投票決定維持利率不變，維持在 4.25% 至 4.5% 的區間。聯準會聲明依舊維持「觀望」心態。

芝加哥商品交易所集團 (CME Group) 的聯準會觀察指標也顯示，期貨市場定價表明，7 月 29 日至 30 日的會議上幾乎沒有降息的可能性，預計下一次降息將在 9 月進行。而鮑威爾的聯準會主席任期將於 2026 年 5 月到期，而華勒被認為是該職位的有力競爭者。

截至台北時間周五（20 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.66%，至每股 324.19 美元

據《彭博》報導，特斯拉預計 7 月在印度開設首家展示中心，正式進軍全球第三大汽車市場，這是該公司在歐洲和中國銷售下滑之際尋求成長動能、擴大全球佈局的最新動作。

Meta(META-US) 早盤股價下跌 0.08%，至每股 695.24 美元

Meta 宣布與 Oakley 合作推出新款智慧眼鏡，瞄準運動員市場並改善錄影功能，將這此熱銷產品推向高端市場。此外，據知情人士透露，該公司原想以 320 億美元收購由 OpenAI 的聯合創辦人兼前首席科學家蘇茨克維爾 (Ilya Sutskever) 的 AI 新創公司，但現在計劃改為邀請該公司執行長兼共同創辦人 Daniel Gross 加入。

Circle(CRCL-US) 早盤股價上漲 6.11%，至每股 212.52 美元

受惠於美國參議院通過穩定幣法案「GENIUS 法案」，全球第二大穩定幣 USDC 發行商 Circle 股價周五持續攀升，投資人對加密貨幣前景感到樂觀。Circle 本周有望收漲近 50%，該股自 6 月 5 日上市以來已飆漲逾 500%。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：