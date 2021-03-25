〈美股盤後〉台積電ADR英特爾齊跌 標普翻黑那指跌逾2%

週三 (24 日) 長榮貨櫃擱淺蘇伊士運河後，油價反彈，能源股連帶受惠，美元走強，10 年期美債殖利率續跌，科技股尾盤失速拋售，台積電 ADR 崩逾 5%，英特爾轉跌，美股道瓊等主指尾盤翻黑，那指收跌逾 2%。

週三聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 與財長葉倫出席了為期第二天的國會聽證會，鮑爾表示，長期美債殖利率上升反映出經濟前景樂觀。財長葉倫對銀行庫藏股和派發股息持開放態度，意味她對經濟充滿信心。

地緣政治消息方面，美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 向同盟國表示，中國的經濟脅迫是對全球穩定的主要威脅之一，拜登政府不會強迫各國選邊站，但中國對澳洲的公然經濟脅迫是全球的教訓。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.24 億例，死亡數突破 273 萬例，美國累計確診超過 2998 萬例，累計死亡數超過 54.4 萬。

歐盟委員會週三提出新計畫，限制歐盟 27 個成員國新冠疫苗出口。德國總理取消在復活節實施嚴格防疫封鎖的計劃。

郵輪國際協會呼籲 CDC 允許在 7 月初逐步恢復從美國港口啟航的計劃。CDC 回應：禁令仍將持續到 11 月。穆迪投資者服務公司表示：商務旅行最早可能要到 2024 年才能回到疫情前水平。

週三 (24 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 3.09 點，或 0.01%，收 32,420.06 點。

標普 500 指數下跌 21.38 點，或 0.55%，收 3,889.14 點。

那斯達克指數下跌 265.81 點，或 2.01%，收 12,961.89 點。

費城半導體指數下跌 40.24 點，或 1.34%，收 2,953.97 點。

標普 11 大板塊有 5 大板塊收紅，能源、工業和材料領漲，通訊服務、非必需消費品和資訊科技板塊領跌。

焦點個股

科技五大天王全數淪陷。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.00%；臉書 (FB-US) 下跌 2.92%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.43%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.61%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.89%。

道瓊成分股漲跌互見。Nike (NKE-US) 下跌 2.93%；salesforce (CRM-US) 下跌 2.42%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 2.12%；高盛 (GS-US) 下跌 0.94%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.89%。

費半成分股多收黑。美光 (MU-US) 下跌 2.81%；AMD (AMD-US) 下跌 2.42%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.27%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 4.06%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.27%；高通 (QCOM-US) 下跌 4.03%。

台股 ADR 以中華電信獨強。台積電 ADR (TSM-US) 大跌 5.16%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.01%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.55%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.10%。

個股消息

美國證券交易委會 (SEC) 通過「臨時最終修正案」，SEC 正針對哪些外國公司被視為不符合美國的審計標準，公開徵詢公眾意見，促使中概股普跌。

百度 (BIDU-US) 暴跌 8.55%；阿里巴巴 (BABA-US) 下跌 3.40%，京東 (JD-US) 下跌 5.32%。

英特爾 (INTC-US) 下跌 2.27% 至每股 62.04 美元。英特爾週二盤後宣布，將斥資 200 億美元在亞利桑那州建立 2 家新的晶圓廠，並建立晶圓代工業務，與台積電、三星展開直接競爭。

特斯拉宣布開放比特幣購車後，特斯拉 (TSLA-US) 收黑 4.82% 至每股 630.27 美元。

阿斯特捷利康 (AZN-US) 下跌 1.23%。美國總統首席醫學顧問福奇稱，阿斯特捷利康可能會發布關於疫苗的修改聲明。

經濟數據

美國 2 月耐用品訂單月增率初值報 - 1.1％，預期 1.0%，前值 3.4%

美國 3 月 Markit 製造業 PMI 報 59.0，預期 59.7，前值 58.6

美國 3 月 Markit 服務業 PMI 報 60.0，預期 60.0，前值 59.8

上周 EIA 原油庫存增 190 萬，前值為增加 239.6 萬桶

華爾街分析

Jefferies 預計，下個月將出現大規模的反彈，這將反映科技轉向工業的類股輪動趨勢。

Nuveen 首席投資策略師 Brian Nick 受訪時表示：「只要我們在經濟方面繼續超出預期，轉向週期性股票的交易仍將繼續存在。」

Janney Montgomery Scott 在一份報告中表示，市場正試圖找到他們的下一個方向，在此之前，市場通常會波動，窄幅震盪，目前研究表明，儘管未來出現超賣反彈，但投資者仍應警惕未來進一步的波動。