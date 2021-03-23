〈房產〉自住需求熱 前2月五大銀行新承做房貸年增逾110億元

台灣央行今 (23) 日公布 2 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，由於春節連假因素影響，以及部分銀行以低利搶承做房貸業務，使五大銀行購屋貸款續減 203.53 億元至 377.18 億元，創 2019 年 3 月以來單月低點，不過，若排除季節性因素以前二月數據來看，五大銀行新承做購屋貸款共 957.89 億元，仍較去年同期大增 111.76 億元，年增 13.21%，央行說明，此反映「自住需求還是有」。

2 月房貸利率略增 0.005 個百分點至 1.367%，仍處在歷史相對低檔位置。

由於第一季央行理監事會議後無預警祭出二波打炒房措施，央行說明，五大銀行配合政府政策方向，已注意到房貸利率沒有再往下走低，至於政策何時能明顯發酵，要再觀察。

央行另提到，部分民營銀行以低利搶房貸業務，也可能使五大銀行的房貸承做量略有減少。

排除季節因素，前二月移轉棟數來看，六都交易量合計達 3 萬 9581 棟，年增 18%，其中，台北市年增 17.9%，新北市年增 12.2%，桃園市年增 21.6%，台中市年增 27%，台南市年增 4.7%，高雄市年增 20.7%，也反映在房貸承作量成長上。

而房價方面，象徵中古屋行情的信義房價指數上，台北市 2 月年增 6.86%，新北市年增 7.46%。