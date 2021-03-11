〈房產〉房市淡季不淡 住展風向球2月再亮黃藍燈 樂觀估上半年見綠燈

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，2 月分數續降至 33.7 分，較 1 月減少 3 分，分數連三個月下滑，但對應燈號則維持黃藍燈，已連續十二個月亮出黃藍燈。住展研發長何世昌表示，雖然房市風向球分數持續下滑，但主因是建商與代銷業者信心偏弱所致，市場買氣卻意外穩健，整體市況是「淡季不淡」。

何世昌認為，政府打炒房接連出招，預期對下半年的市場干擾較大，而目前市場上剛性需求與置產買盤堅實，若按目前趨勢走下去，預期今年上半年風向球可望見到久違的綠燈。

住展風向球六大構成項目中，預售屋推案量、新成屋供給量、建案報廣量等三項分數 2 月下滑，來人組數與成交組數等兩項分數持平，只有議價率分數上升。

住展分析，2 月預售屋推案量降至約 300 餘億元，單一案量逾 15 億元以上的指標案為台北市 - 中正「富邦醴仁」、新北市 - 三重「閱河」與「鄉林恆美」、桃園市大園「新大南青山」、新竹市 - 東區「新竹之昇」。

新成屋的量體與預售屋一樣縮量，2 月新釋出的成屋不到 200 戶，沒有單一案量逾 15 億元以上的指標案。2 月房市供給量縮小主要是正值房市淡季，而新推案大多排定於 329 檔期開出，因此 2 月的案量相對受到壓縮。

由於 2 月正值淡季、工作天數少、假期長等因素影響，建案釋出報紙廣告量也下降，但在營建工、料成本持續上漲的情況下，建案售價不得不反應成本。導致售價往上調漲，意味著消費者議價空間又變小了。