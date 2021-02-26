狗狗幣驚跌！SEC要查馬斯克狗狗幣推文

週四 (25 日) 《Zero Hedge》報導指出，消息人士透露，美國證券交易委員會 (SEC) 正調查特斯拉 CEO 馬斯克 (Elon Musk) 關於狗狗幣 (dogecoin) 的推文，促使狗狗幣短線下跌逾 9%。

SEC 要調查馬斯克狗狗幣推文 (圖片：Zero Hedge 推特)

美股盤中時段，此消息促使狗狗幣短線下跌逾 9% 至 0.051 美元，截稿前狗狗幣跌幅收斂，暫報 0.052 美元。

狗狗幣走勢圖 (圖片：鉅亨網)

AssetDash 近期數據顯示，狗狗幣在加密貨幣排名第十，狗狗幣價位今年已成長近 1,500%，市值約 100 億美元，市價超過 Western Union 、Under Armour 和 Xerox。而比特幣市值已超過 7900 億美元，已超越臉書市值。

馬斯克熱衷狗狗幣行之有年，馬斯克多篇推文更對狗狗幣的價格預測產生了巨大影響。

馬斯克 24 日在推特上發布了一張狗狗幣登陸星球圖片，推文中寫道：「按圖索驥。」

狗狗幣登陸星球 (圖片：翻攝馬斯克推特)

本月 4 日馬斯克多篇推文禮讚，狗狗幣是人民的加密貨幣。狗狗幣沒有高點，沒有低點，只有狗狗。馬斯克還發了一張類似獅子王經典場景的圖片，圖中他高舉象徵狗狗幣的柴犬。

馬斯克高舉象徵狗狗幣的柴犬。(圖片：翻攝馬斯克推特)

馬斯克去年 7 月在推特貼出狗狗幣的圖片，描述狗狗幣的標準將席捲全球金融體系。去年底他亦推文大讚狗狗幣，他寫道：「一句話：就是狗狗幣」。

曾準確預測 2008 年金融危機的末日博士魯比尼 (Nouriel Roubini) 12 日點評於馬斯克帶動比特幣、狗狗幣等多種資產價格飆漲的行為如同市場操控、犯罪行為，呼籲 SEC 應該進行調查。