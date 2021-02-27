SEC要查馬斯克狗狗幣推文 馬斯克笑哭回應

週四 (25 日) 傳出美國證券交易委員會 (SEC) 正調查特斯拉 CEO 馬斯克 (Elon Musk) 關於狗狗幣 (dogecoin) 的推文，馬斯克週五 (26 日) 以表情符號笑哭回應，希望他們這麼做。

馬斯克週五 (26 日) 以表情符號笑哭回應，希望 SEC 來調查 (圖片：馬斯克推文)

自 2 月初以來，馬斯克推文一路帶領狗狗幣價格一直上漲，本月初馬斯特推文稱，他會為他最小的孩子 XÆA-12 購買一些狗狗幣，還稱狗狗幣價值被低估、高調喊買狗狗幣。

本週三馬斯克 24 日在推特上發布了一張狗狗幣登陸星球圖片，促使狗狗幣日內飆升 25%。

週四 (25 日) 傳出 SEC 要調查馬斯克對狗狗幣推文後，狗狗幣震盪走低，一度來到低點 0.0484 美元，截稿前暫報 0.05145 美元。

狗狗幣走勢 (圖片：鉅亨網)

馬斯克週五稱，他希望 SEC 會確實對其推文進行調查，因為這那太棒了，相信特斯拉的股東也會有同樣的感受。

狗狗幣在 2013 年建立，並被視為一個笑話，起始價格僅 0.000232 美元，但現在以市值計算，目前已列入前十大的加密貨幣。過去它知名的原因除了夠無聊之外，還有名人的點讚，包括特斯拉創辧人馬斯克。

數據顯示，所有流通的狗狗幣圈中似乎有一位神秘的「超級金主」, 持有 28% 的狗狗幣，價值約 21 億美元，外界都在猜測超級金主是否就是馬斯克？