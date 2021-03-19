鮑爾為何不理美債殖利率動盪？聯準會有應對工具、但不太關心

本周市場聚焦 10 年期美債殖利率，寄望聯準會 3 月會議有助平息當前的震盪。但儘管聯準會發布了鴿派信號，周四 (18 日) 美債殖利率仍舊急速攀高，部分原因在於，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，他認為央行沒有理由干預公債殖利率攀高。

聯準會仍有充足工具

首先，如果聯準會有心干預，他們手上不乏工具，至少包括：扭曲操作 (Operation Twist)、殖利率曲線控制(Yield Curve Control)、量化寬鬆 QE(Quantitative Easing)、以及延期 SLR(補充槓桿率，Supplementary Leverage Ratio) 豁免政策，都有助達到效果。

OT：「扭轉操作」主要透過出售短天期債券，買進長天期債券，達成控制殖利率的效果，可以在不增加市場總流動性之下，控制美國公債殖利率，Fed 先前曾於 2011 年進行這一操作，來壓低長天期的公債利率。

YCC：殖利率曲線控制是日本央行自 2016 年採行的政策，美國過去曾在二戰期間使用此一措施。這個方式是設定一個長天期債券殖利率的目標，透過購買來控制，能在不增加大規模資產購買之下，仍能管理長債殖利率。

QE：聯準會多次實施，如今仍以購債方式實施的政策，若再加強購債，自然能推高債券的價格。

SLR：SLR 是聯準會針對商業銀行的資本充足率指標，金融危機之後聯準會修改了 SLR 相關的規定，對美國的大型銀行額外槓桿施加限制，以防範銀行系統風險。去年 5 月聯準會修改 SLR 規定，便於機構購買美債，若繼續延期，可以減少銀行需要賣出美債的需求。

華創證券首席宏觀分析師張瑜認為，從能力上看，聯準會的應對工具充足，絕對有能力進行干預。

鮑爾無干預的意願及必要

關鍵在於，聯準會是否有必要及意願，干預 10 年期美債遭到拋售。由鮑爾在記者會的發言來看，目前他著重的目標明顯並不在此。

殖利率的攀高，反映的是對通膨的擔憂，鮑爾明確表態，他不擔心投資人因通膨擔憂的情緒困擾，相反地，在歷經幾十年低通膨之後，他需要看到經濟成長。此外，他希望看到實際數據再來擔心，而不是基於慣性預測。

即使長債殖利率升高，與歷史表現相較，現在的殖利率仍相對很低。同時，鮑爾堅信，當前的貨幣政策是適當的，有助走出疫情的傷害。鮑爾承認，當前債券殖利率的升速是「顯著的」，但他只會擔心如果上升伴隨著「市場狀況混亂」，或是打亂聯準會的長期目標。

華創證券認為，從必要性看，一來美債利率上行並不必然帶來財政負擔加重，二來近期除資產價格下跌外，美國金融環境依舊寬鬆，市場流動性依舊穩定，因此當下沒有壓力長債利率的必要性。