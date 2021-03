加州迪士尼樂園 4月底有限度重啟迎賓

迪士尼(DIS-US)執行長 Bob Chapek 周三(17 日)表示,位於加州的兩個迪士尼樂園將於 4 月 30 日重新開放,樂園初步開放的遊客乘載量為 15%。

Chapek 接受 CNBC 採訪說:「我們看到世界各地的遊客想回到樂園遊玩的熱情與渴望,在美國佛羅里達州的華特迪士尼世界度假區已營運 9 個月,不見需求短缺。」

他補充說:「我認為隨著民眾接種疫苗後,對出門旅遊變得更有信心,而迪士尼也會透過入園測量體溫、要求遊客配戴口罩、維持社交距離以及強化園區衛生狀況,讓遊客安心遊玩。」

過去一年受制於新冠疫情,迪士尼不得不關閉所有主題樂園。雖然在佛州等地有新的防疫指導方針,允許樂園在有限度的情況下重新開放,但加州所有的主題樂園仍維持休園。

不過美國新的防疫指南讓迪士尼在 4 月 1 日得以重啟營運,且可依據當地新冠病毒的盛行率,有限度開放 15% 至 35% 的遊客乘載量,入園者需要配戴口罩以及做好其他防疫措施。

執行長 Chapek 表示,加州兩個主題樂園都將以 15% 的遊客承載量重新開放。

他預期旗下迪士尼加州大飯店(Disney’s Grand Californian Hotel and Spa)將在 4 月 29 日重新開放,迪士尼度假別墅(The Vacation Club Villa at the Grand Californian)將於 5 月 2 日重新開放。

此外,迪士尼天堂碼頭飯店(Disney’s Paradise Pier Hotel)與迪士尼樂園飯店(Disneyland Hotel)不久後也將重新開放。

去年迪士尼因疫情休園遣散數萬名員工,重要收入來源元氣大傷,這部分營收縮水 165 億美元,損失約占總營收 654 億美元的 25%。

迪士尼財務長 Christine McCarthy 曾在第一季的財報電話會議上表示,儘管疫情期間開放的樂園遊客人數較少,但對公司營收仍有正面貢獻,意味著收入超越了營運樂園的成本。