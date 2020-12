迪士尼投資者大會：Disney+用戶已達8680萬人

迪士尼 (DIS-US) 週四 (10 日) 召開投資者大會,宣布了一系列有關 Disney + 的消息,包括 Disney + 目前用戶增至 8680 萬名用戶,且發布超過 50 部電影和電視節目,都與《星際大戰》、《FX》和《國家地理》等授權內容相關。

迪士尼董事長兼前任執行長 Bob Iger 表示,「品質不等於數量。」9 個月前他強調「品質就是價值所在。」

迪士尼在大會上提供了旗下 3 種串流服務的看法與更新消息,以及其戲劇發布的計畫。

Disney+

迪士尼宣布,Disney + 目前已有 8680 萬名用戶,較其第四財季底宣布的 7300 萬名用戶增加。

迪士尼新媒體和娛樂發行集團主管 Kareem Daniel 表示,Disney+ 將收錄 10 部漫威系列、10 部星際大戰系列、15 部迪士尼真人版、迪士尼動畫和 Pixar 系列。

迪士尼也計畫讓 2021 年預計上映的新動畫電影《尋龍使者:拉雅》(英語:Raya and the Last Dragon) 在 Disney + 和電影院同步播映。

Disney+ 將會收錄一些根據迪士尼老電影改編的新原創影集和電影,這些老電影包括 1992 年上映的 《野鴨變鳳凰 (The Mighty Ducks)》和 1989 年推出的《福星與福將 (Turner and Hooch)》。

真人版《小木偶 (Pinocchio)》和《彼得潘 (Peter Pan and Wendy)》將由 Disney+ 獨家播映。

迪士尼國際業務兼直接面向消費者部門負責人 Rebecca Campbell 表示,Disney + 在拉丁美洲推出後取得強勁成功,2021 年 Disney + 也將登陸東歐、南韓和香港。

自明年 2 月 23 日起,歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭和新加坡用戶將可看到 Star 整併至 Disney+ app。歐洲方面,Disney + 將漲價至 8.99 歐元,其他市場也會等值調漲。

Disney + 還增加了「成年人」選項,切換登入後可以收看類似情境喜劇《摩登家庭》、《亞特蘭大》等內容。

迪士尼宣布與康卡斯特達成協議,Disney+ 和 ESPN+ 將登錄康卡斯特的機上盒以及平台,接觸到康卡斯特超過 2000 萬人的有線電視和網路用戶。

電影院票房

此前,競爭對手華納兄弟宣布明年將有 17 部電影在串流服務 HBO Max 和電影院同步播出。分析師和投資者都急於得知迪士尼在新冠疫情帶來的不確定性下,如何應對產業變化。

Daniel 表示,在電影院上映有助於建立特許授權,這是迪士尼過去 10 年靠漫威和星際大戰系列做得很好的一塊。

Hulu

迪士尼宣布,截至 12 月 2 日已擁有 3880 萬戶 Hulu 用戶,而 Hulu+ Live TV 擁有 400 萬名付費用戶,整體來說為第五大付費電視供應者。近期迪士尼調漲該平台收費,自 55 美元調升至 65 美元。

迪士尼將利用二十世紀影業 (20th Century Studios) 和探照燈影業 (Searchlight) 替 Hulu 獨家製作原創電影。

ESPN+

迪士尼宣布,ESPN + 擁有 1150 萬名用戶。

迪士尼已與 SEC 取得協議,將自 2024 賽季開始將東南亞會議納入 ESPN+。ABC 自 2024 年起也將收錄週六下午賽事。

迪士尼致力發展運動節目,以期吸引年輕觀眾。