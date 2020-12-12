Disney+訂閱戶2024年可高達2.6億人 迪士尼股價漲逾13%

迪士尼 (DIS-US) 週四晚間表示，Disney + 訂閱戶到 2024 年將達 2.3 億至 2.6 億人，且在投資者大會上公布 Disney + 的快速成長，顯然迪士尼成為串流媒體大戰的初期贏家。

受此激勵，迪士尼週五股價大漲 21.03 美元或 13.59%，收 175.72 美元，創 52 週新高紀錄。

Disney + 在 13 個月前推出，迪士尼當時預期 Disney + 到 2024 年訂閱戶可望達 6000 萬至 9000 萬人，但之後 Disney + 快速竄起，截至週四投資大會上已宣布擁有訂閱戶 8680 萬人。

這樣的成績令人驚艷，因為該領域的競爭不斷增加，蘋果 Apple TV+、Netflix (NFLX-US)、AT&T (T-US) 旗下的 HBO Max、康卡斯特的 Peacock、ViacomCBS 推出的 Paramount+ 和 AMC Networks 的 AMC Plus...... 都相繼投入這擁擠的市場，爭奪觀眾。

Discovery 執行長 David Zaslav 近期也宣布推出高階串流媒體服務 Discovery+，他受訪時表示，這場串流媒體大戰的贏家和輸家在未來 12 至 24 個月就會分曉。

Disney + 快速成長史

推出首日就有 1000 萬人註冊

運作起首季擁有訂閱戶 2650 萬人

訂閱戶自第二季 3350 萬人躍升至第三季 5750 萬人

到第四季訂閱戶已突破 7370 萬人

其中一些人是因為捆綁套裝或一次性的促銷活動而成為訂閱戶，例如迪士尼與 Verizon 合作，提供一年期 Disney+ 給 Verizon 顧客，但迪士尼沒有提供這些訂閱戶的具體數據。

與同業相比，Netflix 第三季訂閱戶 1.9515 億人。 AT&T 執行長 John Stankey 一週前表示，HBO Max 目前訂閱戶達 1260 萬人。

由於新冠疫情迫使群眾延長居家時間，迪士尼砸重金開發其直接面向顧客的業務，並持續推動原創內容發展，以期用新電影和節目來吸引更多訂閱戶。

迪士尼在週四投資者大會約宣布了 100 項計畫，其中約 80% 直接流向 Disney+，其中迪士尼推出新模式，讓銀髮族能選擇更成熟的內容，例如《亞特蘭大》和《摩登家庭》等，預期這將有助於吸引更多訂閱戶。

迪士尼也計畫因應發展腳步，將 Disney + 費用調漲 1 美元，達每月 7.99 美元。

迪士尼補充道，旗下串流媒體服務系列 (含 Disney+、Hulu 和 ESPN+）到 2024 會計年度訂閱戶將達 3 億至 3.5 億人。