三星今年恐無法推出Note新機 警告全球晶片供需「嚴重失衡」

三星電子周三 (17 日) 警告，該公司正在對抗全球半導體供需「嚴重失衡」，三星考慮打破多年傳統，今年下半年不推出最新款 Note 手機，成為最新一家對晶片短缺表達疑慮的大型企業。

三星共同執行長高東真 (Koh Dong-jin) 周三在首爾的年度股東大會上表示，今年要推出兩款高階手機很吃力，因此下半年恐怕難以推出 Note，但仍希望明年可以發表新機。

高東真說：「全球 IT 產業的晶片供需嚴重失衡。雖然環境艱困，我們公司各部門主管和海外合作夥伴攜手解決問題。但我們還沒辦法說短缺問題百分之百解決了。」三星股價變動不大，截稿前跌 0.85% 至每股 8.21 萬韓元。

三星是全球數一數二大的晶片製造商和手機製造商，對晶片短缺影響感受特別深刻。除了三星，最近幾周從日本瑞薩電子、台灣群創光電到德國馬牌 (Continental) 等公司，都對晶片持續短缺提出警告。

晶片短缺最早影響汽車業，例如日本的本田汽車周三表示，下周將暫停美國和加拿大主要工廠生產作業。

雖然一些分析師表示，晶片短缺問題將在未來幾個月解決，但市場擔憂，特定晶片、例如技術更成熟的半導體短缺，最終可能影響到消費電子產業並推升 3C 產品價格。

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