停電後又缺水 三星德州廠短期內難復工

美國德州在近期受到強烈暴風雪的侵襲，許多在當地的廠房皆出現停電無法生產的情況，也使得晶片缺貨荒的情況加劇。南韓三星電子位在美國德州奧斯汀 (Austin) 的半導體工廠也因此被迫停工，儘管工電逐漸恢復，但仍面臨缺水問題，短期內恐難重啟正常營運。

據德州當地媒體報導稱，奧斯汀的電力供應正在逐步改善與恢復，但是由於極寒天氣持續，導致當地河流和水管凍結，該地區的缺水情況持續，要恢復到正常的供應恐怕還需要一段時間。

報導中指出，對於半導體工廠而言，大量的供水至關重要，因為每個製造過程中都會需要用到大量的超純水，來清洗晶圓。半導體專家表示，即使電力恢復正常，三星德州廠依舊面臨缺水問題，恐怕仍需要花費相當長的時間才能完全恢復並重啟工廠運作。

有研究報告顯示，三星奧斯汀廠的月產能佔全球 12 吋晶圓總產能約 5%，而此次受到影響的產能約佔全球 12 吋晶圓總產能約 1% 至 2%。

三星是全球最大記憶體晶片製造商以及第二大晶圓代工廠，奧斯汀的廠房是其半導體業務中重要的生產基地，主要以 14 奈米為高通代工生產 5G 射頻晶片，同時也，為瑞薩和特斯拉生產車用晶片。此前三星正評估奧斯汀擴廠計畫以加強其於半導體產業的地位。

由於德州正在經歷史上最強的暴風雪天氣，美國總統拜登 (Joe Biden) 已經在週六 (20 日) 批准德州進入重大災難狀態。