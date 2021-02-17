德州大雪英飛凌、恩智浦、三星生產受阻 FLASH供需更緊俏

受到德州大雪影響，車用晶片大廠恩智浦、英飛凌以及記憶體大廠三星奧斯汀的廠房皆停電無法生產，除了加劇車用晶片缺貨荒外，Flash 供需也將因雪災更加緊俏。

德州供電業者奧斯汀能源 (Austin Energy) 周二 (16 日) 出面證實，由於大雪影響發電與電力輸送導致多地區出現停電，已事先通知三星、恩智浦 (NXP-US) 與英飛凌半導體業者，將三家企業廠房先行斷電停工。

三星發言人 Michele Glaze 表示，奧斯汀能源通知三星廠房須斷電停產後已逐步暫停所有產線，並針對生產中的設備和晶圓採取安全防護措施以防損壞，未來一旦恢復供電將恢復生產，不過何時能復工仍為未知數。

三星是全球最大記憶體晶片製造商以及第二大晶圓代工廠，奧斯汀的廠房是其半導體業務中重要的生產基地，此前三星正評估奧斯汀擴廠計畫以加強其於半導體產業的地位。

目前奧斯汀當地仍約有 20 萬民宅也飽受停電之苦，據外媒報導，這場暴風雪已造成 18 州出現停電，有超過 500 萬個家庭受影響。

除了半導體業生產受大雪影響外，德州原油業者也遭受波及，全美原油每日產量下滑逾 3 成，降幅前所未見，其中以二疊紀盆地油田影響最劇，華爾街預估情況將持續至下周才能緩解。