福特發債！哀號 EBITDA獲利損失至少25億美元

週二 (16 日) 福特汽車 (F-US) 宣布，車用晶片短缺的困境，將可能使其 EBITDA 獲利損失至少 25 億美元。

受此消息影響，福特汽車 (F-US) 週二開盤股價跳水，截至週二台北時間晚間 11 時許，福特下跌 3.98% 暫報 12.68 美元。

去年 12 月開始汽車車用晶片嚴重不足的問題令全球車廠哀號，戴姆勒、福斯汽車、Nissan、本田汽車、通用和福特等許多國際大車廠遇到生產瓶頸，甚至暫時關廠休業。

福特汽車陸續宣布停工、減產和停產，上月 4 日該公司更無奈宣布，將開始大幅削減其「高利潤」的 F-150 皮卡休旅車產量。

如今，車廠後續獲利問題浮出檯面，福特汽車週二宣布，受到車用晶片短缺的影響，該公司的稅息折舊及攤銷前利潤 (EBITDA) 可能會有至多 25 億美元的負面影響。

EBITDA 私人資本公司廣泛使用，用以計算公司經營業績。EBITDA ＝營收 - 費用 (剔除稅項、利息、折舊與攤銷)

與此同時，福特週二宣布，該公司將通過私募方式，向機構購買者發行五年期可轉換債券 (到期日為 2026 年)，以募集總額約 20 億美元的資金。

福特將授予債券的初始購買者 13 天的選擇權，以額外購買本金總額最高達 3 億美元的債券，僅用於支付超額配售。截至去年底，福特的債務總額為 240 億美元 (不包括其財務部門)。

IHS Markit 上月初預測，車用晶片短缺可能會在今年第一季影響 67.2 萬輛輕型汽車的生產，警告供應中斷可能延續到第三季。

福特美洲和國際市場總裁 Kumar Galhotra 將晶片短缺現象視為多變得棘手問題，因為福特一直在與供應商合作，以求減輕對工廠的影響，期望該公司盡快解決此問題。