全球缺車用晶片！福特減產 F150皮卡休旅車

車用晶片缺貨現象已震撼全球車市，週四 (4 日) 福特汽車 (F-US) 宣布，將開始大幅削減其高利潤的 F-150 皮卡休旅車產量。

戴姆勒、福斯汽車、Nissan、本田汽車和通用汽車等車廠相繼減產後，福特週四也宣布將減產 F150 皮卡休旅車產能。

福特週四宣布將減產 F150 皮卡休旅車產能。(圖片：AFP)

福特週四表示，從下週一開始，密西根州迪爾伯恩卡車工廠將從三個班次減至到一個，而密蘇里州坎薩斯城的工廠將從三個班次減少到兩個班次。減產計畫將持續到 2 月 15 日那週為止。

福特發言人 Kelli Felker 表示：「我們正與供應商密切合作，以解決全球半導體晶片短缺帶來的潛在生產限制，並努力安排關鍵車型生產線進行生產，充分利用我們的半導體資源。」

福特美洲和國際市場總裁 Kumar Galhotra 此前將晶片短缺現象非常變化多端的情況，該公司一直在與供應商合作，以減輕對工廠的影響，並盡快解決這個問題。

Kumar Galhotra 稱：「情況一直在變化，但至少在今年上半年，我們將應對晶片短缺情況。」

IHS Markit 週三 (3 日) 表示，車用晶片短缺可能會在今年第一季影響 67.2 萬輛輕型汽車的生產，警告供應中斷可能延續到第三季。