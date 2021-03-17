〈美股盤後〉屏息以待Fed決策 道瓊、標普自昨日歷史高位回落

週二 (16 日) 美國聯準會 (Fed) 開始為期兩天的貨幣政策會議，華爾街屏息以待 Fed 決策結果，美債殖利率從低點小幅反彈，恐慌指數 VIX 下跌至約 19，蘋果和微軟領漲，晶片股表現強勁，週期性股票走弱，道瓊、標普終場微幅收黑。

政經消息方面，美國銀行週二發布的一份調查顯示，華爾街基金經理將「通膨」和 Fed「削減恐慌」(taper tantrum) 列為比「新冠疫情」更大的頭號擔憂。

地緣政治消息方面，據美國情報部門週二發布一份報告顯示，俄羅斯和伊朗曾試圖干預 2020 年拜登和川普間的美國總統大選，而中國並未採取干預行動。

此外，美國國務卿布林肯警告中國，切勿為達到目的採取「脅迫和侵略」手段，如有必要，美國與盟友將加大反擊力度。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.2 億例，死亡數突破 266 萬例，美國累計確診超過 2950 萬例，累計死亡數超過 53.5 萬。

週二 (16 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 127.51 點，或 0.39%，收 32,825.95 點。

標普 500 指數下跌 6.23 點，或 0.16%，收 3,962.71 點。

那斯達克指數上漲 11.86 點，或 0.09%，收 13,471.57 點。

費城半導體指數上漲 38.27 點，或 1.26%，收 3,070.32 點。

焦點個股

科技五大天王集體收紅。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.27%；臉書 (FB-US) 上漲 2.02%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.43%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.33%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.24%。

道瓊成分股多收黑。波音 (BA-US) 下跌 3.92%；美國運通 (AXP-US) 下跌 2.53%；Honeywell (HON-US) 下跌 2.11%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2.37%；美國安進 (AMGN-US) 上漲 1.85%。

費半成分股漲勢強勁。AMD (AMD-US) 上漲 0.30%；；美光 (MU-US) 上漲 2.90%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.55%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 3.15%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.76%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.53%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.23%；日月光 ADR (ASX-US) 持平；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.91%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.33%。

個股消息

Evercore ISI 將蘋果目標價調升至分析師中最高 (175 美元) 後，蘋果 (AAPL-US) 股價上漲 1.27% 至每股 125.57 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 4.39% 至每股 676.88 美元。摩根士丹利預測，特斯拉未來可能推出 5,000 美元 (約 14 萬台幣) 的電動汽車，因為電動汽車的大量生產可能最終導致其降價。

由「科技女股神」伍德（Cathie Wood）掌舵的 Ark 投資基金，週一傳出大舉加碼拼多多 (PDD-US) 19.7 萬股，耗資約 3105 萬美元，拼多多週二上漲 1.11%。

迄今為止，歐盟有超過 13 個國家暫停阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 疫苗接種，歐洲藥品管理局週四將對此召開特別會議。阿斯特捷利康 (AZN-US) 上漲 2.62% 至每股 50.05 美元。

福特汽車 (F-US) 下跌 5.31% 至每股 12.49 美元。福特週二宣布，面臨車用晶片短缺的困境，該公司 EBITDA 獲利可能至少損失 25 億美元，同時，福特宣布發行總額約 20 億美元的可轉換債券。

英特爾上漲 1.55% 至每股 64.78 美元。英特爾週二推出其第 11 代處理器 Rocket Lake-S，對抗 AMD Zen3 處理器。

經濟數據

美國 2 月零售銷售月增率報 - 3.0％，預期 - 0.5％，前值自 5.3％上調至 7.6%

美國 2 月零售銷售年增率報 6.3％，前值自 7.4％上調至 9.5%

美國 2 月工業生產指數月增率報 - 2.2％，預期 0.3％，前值自 0.9% 上調至 1.1%

美國 2 月產能利用率報 73.8％，預期 75.8％，前值自 75.6％下調至 75.5%

美國 3 月 NAHB 房產指數報 82，預期 83，前值 84

華爾街分析

台北時間週四 (18 日) 聯準會 (Fed) 將公布 3 月利率決議，隨著美債殖利率飆升和經濟反彈復甦，Fed 的寬鬆政策成為華爾街關注的焦點。

投行 Jefferies 表示：「希望美債殖利率在近期內繼續上漲，Fed 一如既往地是關鍵，人們需要密切關注進入本週 Fed 會議的價格走勢。」

Globalt Investments 高級投資組合經理 Thomas Martin 稱，隨著近期美債殖利率上升和通膨擔憂，這次 Fed 會議是很長一段時間來對市場最重要的會議之一。

債券之王比爾葛洛斯 (Bill Gross) 週二稱，他最近的拋售中做空美債，並預計美國通膨在未來幾個月將加速至 3%-4%。

葛洛斯預測，可能在未來出現扭曲操作 (Operation Twist)，屆時 Fed 的直接支出將被限制在 1 兆美元左右，並將開始債券上投入更多資金，以保持長期美債殖利率較低。

與此同時，德銀認為，Fed 保持滯後於殖利率曲線可能會嚴重傷害美元。