〈美股早盤〉Fed利率會議即將展開 美股開盤漲跌不一

美股周二 (16 日) 漲跌不一。截稿前，道瓊工業指數自昨日的歷史高位回落，跌 44 點或 0.13％，那斯達克綜合指數漲 0.7%，標普 500 指數漲 0.1%，費半漲 1.3％。市場將關注聯準會 (Fed) 的 3 月利率決議。

美國總統拜登上周簽署 1.9 兆美元刺激法案，可望為美國經濟挹注復甦動能，樂觀預期帶動道瓊指數和標普 500 指數昨日登上新高。航空股普遍走揚。

受極端天氣衝擊，美國商務部公布 2 月零售銷售月減 3%，降幅遠大於預期的 0.5%。不過市場預計 2 月消費支出疲軟僅為暫時。

10 年期美債殖利率在 2 月至 3 月初急劇飆升，引發投資人對於通膨激增可能促使 Fed 提早收緊貨幣政策的擔憂，科技股因此承壓。周二截稿前，美債殖利率小幅回落，暫報 1.592％。

Fed 即將召開為期兩天的利率會議，並在台北時間周四 (18 日) 凌晨公布 3 月利率決議。

截至台北時間周二 (16 日)21 時許：

道瓊指數下跌 44.48 點或 - 0.13%，暫報 32908.98 點

那斯達克上漲 91.50 點或 0.68%，暫報 13551.21 點

標普 500 指數上漲 3.87 點或 0.10%，暫報 3972.81 點

費半上漲 38.80 或 1.28%，暫報 3070.85 點

台積電 ADR 上漲 1.07% 至每股 120.36 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.592%

紐約輕原油下跌 1.76% 至每桶 64.24 美元

布蘭特原油下跌 1.58% 至每桶 67.79 美元

黃金上漲 0.12% 至每盎司 1731.30 美元

美元指數下跌 0.01% 至 91.82 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Moderna(MRNA-US) 早盤上漲 2.72％，至 147.57 美元。

為了評估 mRNA-1273 疫苗的有效性及安全性，Moderna 宣布已對 6 個月以上、12 歲以下的兒童展開一項新冠疫苗臨床試驗，該公司預計將在北美洲招募約 6750 名兒童。目前該疫苗已在美國獲取緊急使用授權，可對 18 歲以上美國人民進行施打。

Fintech Acquisition(FNTC-US) 早盤上漲 3.76％，至 11.31 美元。

投資交易平台 eToro 同意和特殊目的收購公司 Fintech Acquisition 進行合併，以便推進那斯達克上市事宜，預計合併估值將達 104 億美元。

Nikola(NKLA-US) 早盤下跌 5.28％，至 16.16 美元。

監管文件指出，Nikola 計畫申請發行最多 1 億美元的股票，為新建工廠與氫燃料基建設施籌措資金。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月零售銷售月增率報 - 3.0％，預期 - 0.5％，前值自 5.3％上調至 7.6%

美國 2 月零售銷售年增率報 6.3％，前值自 7.4％上調至 9.5%

綠：零售銷售月率，藍：零售銷售年率 (圖：Zerohedge)

美國 2 月工業生產指數月增率報 - 2.2％，預期 0.3％，前值自 0.9% 上調至 1.1%

美國 2 月產能利用率報 73.8％，預期 75.8％，前值自 75.6％下調至 75.5%

台北時間 22:00 將公布美國 3 月 NAHB 房產指數，預期 83，前值 84

華爾街分析：

美國銀行 (Bank of America) 經濟學家 Michel Meyer 認為， 2 月的疲軟數據僅為暫時性，受惠於新一輪刺激措施和退稅延遲，3 月消費支出將出現關鍵性復甦。

Dakota Wealth 資深投資組合經理 Robert Pavlik 表示，在 Fed 召開會議前，投資人在交易上仍退縮不前，市場焦點仍在於 10 年期美債殖利率是否會達到 2%。