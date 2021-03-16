ARK每日追蹤：大舉加碼拼多多、TWLO 續減持蘋果、亞馬遜、台積電

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。

anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 3 月 15 日之個股進出明細。

買進 賣出 KSPILI TSM LC PSTI IONS HIMS BLI GOOGL TWLO SNAP TER PINS NVDA SPLK DDD ROK ESLT KMTUY PDD FLIR U DE CAT AMZN AAPL ROKU NTDOY OKTA

週一 (15 日) ARK 系列基金大舉加碼拼多多 (PDD-US) 19.7 萬股，耗資約 3105 萬美元、加碼雲端通訊平台 Twilio (TWLO-US) 17.5 萬股，耗資約 6443 萬美元，並加碼輝達 (NVDA-US) 3.3 萬股，耗資約 1730 萬美元。

另外，ARK 系列基金繼續減持權值股，包括蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Google (GOOGL-US)、台積電 ADR (TSM-US)。