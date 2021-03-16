美國鋼鐵迎春燕 Q1Ebitda遠高於預期 但華爾街尚未買單

美國鋼鐵 (X-US) 樂觀看待第一季，並向投資者預告，由於鋼鐵價格飛漲，其收益將遠高於預期，但週一華爾街並未將所有好消息全部反映在價格上。

美國鋼鐵週一下挫 4.26% 至 23.14 美元。但該股上週上漲 33%，讓今年迄今漲幅自 8% 竄升至 44% 以上，更甚者，因該公司高層提供第一季初步了解後，上週五股價漲逾 8%。

美國鋼鐵預期第一季 Ebitda 6.2 億美元，上週華爾街僅預期該公司第一季 Ebitda 接近 5 億美元。

3 個月前，華爾街對美國鋼鐵的 Ebitda 估計僅 2 億美元，且美國鋼鐵 2020 年第一季 Ebitda 甚至不到 1 億美元。

鋼鐵價格是局勢扭轉的關鍵，作為重要的鋼鐵基準，熱軋捲鋼的價格約為每噸 1260 美元，今年迄今漲逾 25%，與去年同期相比則上升了 120%。



以大宗商品為基礎的公司，其股價走勢較大宗商品價格劇烈，例如美國鋼鐵股價過去一年漲逾 300%，遠高於鋼鐵價格的漲幅。大宗商品公司的銷售通常與大宗商品價格相關，但生產大宗商品的公司有固定成本，意味著獲利和自由現金流的增長較基本商品價格快速。

對美國鋼鐵而言，Ebitda 今年第一季將較去年同期增長約 700%。

儘管鋼鐵價格上漲且對美國鋼鐵獲利產生影響，華爾街卻仍不高看美國鋼鐵股票，追蹤美國鋼鐵的分析師中僅約 25% 給予買進評級，遠低於道指成分股平均買入評級比率 (60%)。

大宗商品價格不會永遠固守高價，所以大宗商品分析師試圖用「常態」的價格評估大宗商品生產商股價。在過去幾年中，熱軋捲鋼平均價格約為每噸 700 美元，一旦價格攀升遠高於「正常」水準時，大宗商品分析師就容易緊張起來，美國鋼鐵的分析師平均目標價約每股 20 美元，較現行股價低了 15% 左右。

但美國鋼鐵股價不一定走跌，該股價端視鋼鐵價格走向，而鋼鐵價格取決於全球經濟健康程度、煉鋼關鍵材料 -- 鐵礦砂價格、關稅和其他可能影響商品價格的問題。