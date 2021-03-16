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散戶獲得紓困支票當日 或將買入美股達30億美元

散戶獲得紓困支票當日 或將買入美股達30億美元(圖片：AFP)
散戶獲得紓困支票當日 或將買入美股達30億美元(圖片：AFP)

拜登政府近日通過的 1.9 兆美元紓困案即將上線，多數美國人預期將直接獲得 1400 美元的支票。萬達研究 (Vanda Research) 全球宏觀策略師 Viraj Patel 認為，當散戶投資者從美國政府獲得 1400 美元的支票後，他們可能會把資金投入股市，並可能在一天之內買入創紀錄的 30 億美元的美股。

分析師指出，這樣的現象很可能會在本週三或週四發生。小摩 (JPMorgan) 和富國銀行 (Wells Fargo) 在先前也曾表示，他們的客戶將於週三獲得 1400 美元的支票。目前有許多美國人已經在社交媒體平台上表示，已經收到了紓困支票。

Patel 表示，除了猜測散戶投資者可能購入近日熱門的股票，像是 Gamestop(GME-US)、特斯拉 (TSLA-US)、AMC(AMC-US) 等之外，他認為投入小型股指數，即羅素 2000 指數，也可能是跟上這波行情的好方法之一。

在疫情初期，受惠於居家辦公、學習以及網路購物的熱潮，美國科技股出現飆漲。相比之下，美國小型企業卻面臨著裁員以及成本壓力，因而備受重創。

不過，在疫苗陸續推出後，週期性股票開始受到投資人歡迎，羅素 2000 指數也開始上揚。羅素 2000 指數今年迄今已經上漲了約 19%。

太平洋人壽基金顧問公司資產配置負責人 Max Gokhman 也在近期增持了小型股，並表示：「有鑑於小型股已經落後於先前的大多數經濟成長，市場仍有很多空間可以彌補。」

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