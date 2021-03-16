散戶獲得紓困支票當日 或將買入美股達30億美元

拜登政府近日通過的 1.9 兆美元紓困案即將上線，多數美國人預期將直接獲得 1400 美元的支票。萬達研究 (Vanda Research) 全球宏觀策略師 Viraj Patel 認為，當散戶投資者從美國政府獲得 1400 美元的支票後，他們可能會把資金投入股市，並可能在一天之內買入創紀錄的 30 億美元的美股。

分析師指出，這樣的現象很可能會在本週三或週四發生。小摩 (JPMorgan) 和富國銀行 (Wells Fargo) 在先前也曾表示，他們的客戶將於週三獲得 1400 美元的支票。目前有許多美國人已經在社交媒體平台上表示，已經收到了紓困支票。

Patel 表示，除了猜測散戶投資者可能購入近日熱門的股票，像是 Gamestop(GME-US)、特斯拉 (TSLA-US)、AMC(AMC-US) 等之外，他認為投入小型股指數，即羅素 2000 指數，也可能是跟上這波行情的好方法之一。

在疫情初期，受惠於居家辦公、學習以及網路購物的熱潮，美國科技股出現飆漲。相比之下，美國小型企業卻面臨著裁員以及成本壓力，因而備受重創。

不過，在疫苗陸續推出後，週期性股票開始受到投資人歡迎，羅素 2000 指數也開始上揚。羅素 2000 指數今年迄今已經上漲了約 19%。

太平洋人壽基金顧問公司資產配置負責人 Max Gokhman 也在近期增持了小型股，並表示：「有鑑於小型股已經落後於先前的大多數經濟成長，市場仍有很多空間可以彌補。」