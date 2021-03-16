達里歐：美國發債規模暴增 投資債券現已經變得愚蠢

全球最大的避險基金創辦人達里歐 (Ray Dalio) 表示，從經濟學看，投資債券現在看來已經變得「愚蠢」，他呼籲投資人應建立多元化投資組合。

橋水基金 (Bridgewater Associates) 創辦人達里歐周一 (15 日) 在 LinkedIn 上發文，題為「你到底為了什麼持有美元債務？」，質疑美國舉債過度。

達里歐表示，世界上的債券已經太多，各國政府—尤其是美國，還在增加發債規模。

根據 ING 數據，為了籌措抗疫資金，美國債券發行量今年將升至 4 兆美元，與此同時，債券殖利率已脫離歷史低點，10 年期美債殖利率周一約為 1.593%。

達里歐強調，與其獲得低於通膨率的報酬，至少也要選擇等同於通膨率或者更好的東西。當然，持有現金早不在他的選擇範圍內。

他說：「我相信現金現在是，未來將繼續是垃圾 (即考慮通膨因素後的回報顯著為負)，因此合理的做法是：a) 借入現金而不是將其作為資產持有，以及 b) 購買回報更高的非債務性投資資產。」

他認為，從歷史和邏輯的角度來看，決策者沒錢了就會加稅，並且他們不會希望這些資本從債務性資產，轉移到財富資產，所以他們很可能禁止資金流到其它如黃金或比特幣的資產，以及其它地區。「這些稅收變化可能比預期更驚人。」

達里歐表示，在政府債務規模膨脹和許多不同資產都存在「典型泡沫狀態」的情況下，建議投資人建立非債務和非美元資產的多元化投資組合。

他說：「我還認為，成熟發達儲備貨幣國家的資產，將趕不上亞洲 (包括中國在內) 新興市場的表現。」