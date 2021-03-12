〈台股盤前要聞〉奇力新喊漲最多40%、國巨去年每股賺27.58元 今日必看財經新聞

台股盤前要聞共有十大重點，被動元件廠漲價頻傳，電感廠奇力新二大產品喊漲，最多達 40%；國巨去年業績亮眼，每股賺進 27.58 元，寫下歷史次高；永豐金法說會定調今年經營方向，力拚提升海外收益。以下是今 (12) 日必看重要財經新聞。

奇力新兩大產品線啟動漲價 最大漲幅達 4 成 訂單看到第三季

電感廠奇力新 (2456-TW) 表示，近期車用、網通需求強勁，二大產品線網路變壓器、磁性材料相繼調漲報價，據了解，漲幅至少 10% 起跳，最高達 40%，奇力新也指出，需求相當強勁，目前訂單能見度長達 3-4 個月，最遠可看到第三季。閱讀全文...

國巨去年純益年增 86% 每股賺 27.58 元寫歷史次高

被動元件廠國巨 (2327-TW) 昨 (11) 日公告去年財報，在需求暢旺及併購效益挹注下，第四季稅後純益 37.07 億元，季增 2.2%、年增 315%，每股純益 7.51 元，近 8 季新高；去年稅後純益 129.8 億元，年增 86.9%，每股純益 27.58 元。閱讀全文...

永豐金今年五大營運重點 提升海外收益為重中之重

永豐金 (2890-TW) 昨 (11) 日舉行法說會，總經理朱士廷揭示今 (2021) 年五大營運重點，分別為：強化資產配置、提升經營效率；擴大核心業務規模；衝刺海外收益，持續布局海外市場；積極推展數位經營；深化公司治理、永續發展與風險控管。其中，提升海外收益將是重中之重。閱讀全文...

蔡力行：半導體競爭不停歇 聯發科三階段目標因應全球競爭

聯發科 (2454-TW) 執行長蔡力行昨 (11) 日出席論壇指出，半導體競爭不會停，要保持競爭力必須回到基本面，包括追求技術領先、將技術轉換成價值，最終成為供應鏈中不可或缺的一環，其中，第三階段也是聯發科正在追求的目標。閱讀全文...

辛耘三大產品線全面成長 今年營收、獲利年增一成起跳

濕製程設備與再生晶圓大廠辛耘 (3583-TW) 執行長許明棋昨 (11) 日指出，受惠客戶需求強勁、中國在地化趨勢，今年再生晶圓、自製設備以及代理設備三大產品線都將全面成長，看好營收、獲利年增 1 成起跳。閱讀全文...

群聯去年 Q4 賺近 2 個股本 全年每股賺 44.14 元同創高

群聯 (8299-TW) 昨 (11) 日召開法說，並公布去年財報，第四季由於認列處分合肥兆芯股權收益，單季稅後純益達 37.84 億元，季增 1.06 倍，每股大賺近 2 個股本，去年全年稅後純益 86.99 億元，年增 91.5%，每股純益 44.14 元，去年第四季與全年純益、EPS 同創新高。閱讀全文...

政院通過房地合一修法 持有 2 年內賣屋課重稅 45%

為了遏止炒房投機行為、健全房市，行政院會昨 (11) 日拍板通過財政部提出的房地合一修法，也就是《所得稅法》部分條文修正草案，變更短期持有的定義，個人、法人若在 2 年內賣屋將課稅 45%；持有超過 2 年、未逾 5 年課 35%。草案將送交立法院審議，施行日期由行政院訂定。閱讀全文...

小米將推新一代智慧音箱 美隆電拿下高階訂單出貨量看增

小米近年積極布局智慧家庭產品，今年預計再推出新一代智慧音箱，其中美隆電 (2477-TW) 拿下高階機種訂單，出貨量估將優於去年的 40 萬顆，且目前訂單已滿到第 3 季，全年營運將擺脫谷底。閱讀全文...

楊金龍：我國恐遭列匯率操縱國 但不會有立即影響

台灣央行總裁楊金龍昨 (11) 日赴立院進行業務報告時，面對立委質詢台灣是否恐遭美國列為匯率操縱國，楊金龍直言，「有可能」，但即便被列入，應該不會有立即上的影響，不用太過擔心；楊金龍也強調，對美國出超多，是因為美國對我國產品需求旺盛，而非匯率因素，會積極與美國磋商。閱讀全文...

台塑化擬配息 0.59 元 寫近 8 年新低

台塑四寶陸續召開董事會討論股利政策，昨 (11) 日由台塑化 (6505-TW) 打頭陣，公告擬配息 0.59 元，為近 8 年來新低，但配息率達 74.7%，維持歷年的 70-75％配發原則，共將發放約 56.2 億元現金股利；若以今日收盤價 103 元計算，殖利率約 0.57%。閱讀全文...