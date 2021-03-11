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台股一舉攻克萬六、月線 外資回頭大買 三大法人聯手買超251.79億元

台股一舉攻克萬六、月線 外資回頭大買 三大法人聯手買超251.79億元。(圖：AFP)
台股一舉攻克萬六、月線 外資回頭大買 三大法人聯手買超251.79億元。(圖：AFP)

美國國會通過 1.9 兆美元財政刺激計畫，激勵道瓊指數續創歷史新高，台股今 (11) 日大漲逾 200 點，重返萬六，一度攻上 16200 點，台積電站回 600 元，被動元件、DRAM 等電子股也全面噴出，指數終場上漲 267 點，收在 16179 點，成功收復月線、10 日線，三大法人同站買方，共計買超 251.79 億元，外資也終止連 5 賣。

台股成交值略增至 3269.17 億元。觀察籌碼面，外資今日回頭大買 194.43 億元，終止連續五個交易日賣超；投信再加碼買超 10.96 億元；自營商買超 46.38 億元。三大法人合計買超 251.79 億元。

台積電 ADR 周三持續陷修正，但台積電現貨今日開低走高，漲幅放大至 2% 以上，一度衝上 612 元，終場收 609 元；聯電同步回神大漲逾 4%，收在 48.65 元；聯發科漲近 3%，以 888 元作收；台達電飆漲逾 6%，大立光、鴻海、日月光投控、廣達等也都在盤面上表現。

國內外被動元件廠報價調漲消息頻傳，帶動整體族群獲得買盤追捧，禾伸堂一度亮燈漲停，終場打開後仍有 7% 的漲幅；國巨噴漲近 6%，收 565 元；華新科勁揚逾 8%，收 258 元；此外，凱美、奇力新、大毅、立隆電漲勢都相當強勁。

隨著筆電需求持續強勁，加上三星德州廠停工導致 NAND Flash 控制晶片供給更加吃緊，DRAM 報價持續看升，記憶體族群擺脫頹勢、全線上漲，華邦電、南亞科強漲逾 5%、4%，旺宏也有 3% 以上的漲幅，記憶體控制晶片廠群聯同步漲逾 5%，十銓、宇瞻、威剛、創見等都表現不俗。

 

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