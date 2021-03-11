台積電重登600元 台股強漲267點收16179點站回月線

拜登政府 1.9 兆美元財政刺激計畫獲美國國會通過，道瓊指數續創歷史新高，激勵台股今 (11) 日大漲逾 200 點，重返萬六，一度攻上 16200 關卡，台積電成功站回 600 元，被動元件、DRAM、IC 設計等電子股全面噴出，加權指數終場上漲 267.89 點，收在 16179.56 點，一舉收復月線、10 日線，成交值略增至 3269.17 億元。

雖然台積電 ADR 周三持續陷修正，但台積電現貨今日開低走高，勁揚逾 2%，一度衝上 612 元，終場收在 609 元，帶動大盤走高；聯電也回神大漲逾 4%，收在 48.65 元；聯發科漲近 3%，以 888 元作收，盤中一度逼近 900 元關卡，半導體族群又重登市場寵兒。

其他權值股方面，台達電飆漲逾 6%，大立光、鴻海、日月光投控、廣達等也都在盤面上表現；金控雙雄 2 月獲利亮眼，國泰金一度飆漲逾 5%，最高來到 47.1 元，終場漲勢縮小收 45.75 元，富邦金則漲逾 2%，收 55.4 元。

國內外被動元件廠報價調漲消息頻傳，整體族群今日獲得買盤追捧，禾伸堂一度亮燈漲停，終場打開後仍有 7% 的漲幅；國巨噴漲近 6%，收 565 元；華新科勁揚逾 8%，收 258 元；此外，凱美、奇力新、大毅、立隆電漲勢都相當強勁。

隨著筆電需求持續強勁，加上三星德州廠停工導致 NAND Flash 控制晶片供給更加吃緊，DRAM 報價持續看升，記憶體族群擺脫頹勢、全線上漲，華邦電、南亞科強漲逾 5%、4%，旺宏也有 3% 以上的漲幅，記憶體控制晶片廠群聯同步漲逾 5%，十銓、宇瞻、威剛、創見等都表現不俗。