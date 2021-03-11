分析人士：蘋果將循iPhone模式生產汽車 鴻海、Magna是主要代工競爭者

據《彭博》報導，蘋果 (AAPL-US) 正進軍汽車市場，但在與一些知名汽車製造商談判破裂後，他們可能會想回歸最熟悉的委外代工模式，鴻海 (2317-TW) 與加拿大汽車零件商 Magna International Inc. 在這一策略中，將是最主要的競爭者。

報導指出，蘋果進軍汽車市場，有三種選擇：與現有汽車製造商合作、建立自己的製造設施、或與代工廠商合作。

先前即傳出蘋果與現代汽車及旗下起亞汽車談判，但協商並不順利，與其他車廠的談判也無結果傳出。蘋果習於自行設計汽車內、外部，並開發自主系統，僅把組裝工作留給車廠。這形同要求現有的汽車公司放棄其品牌，成為代工組裝商，是現有汽車商不願合作的主因。

業內知情人士說，這就像蘋果將 iPhone 交給對手三星生產，加上蘋果想顛覆舊有的汽車外觀及製造方式，傳統汽車製造商不願幫助這種潛在的破壞性競爭者。

由 iPhone 的經驗來看，對蘋果來說，建立自己的製造工廠不會是他們的選擇，他們希望把低利潤的代工業務交給合作夥伴，自己專注於產品設計和開發。

CarLab 諮詢公司總裁 Eric Noble 表示，蘋果更有可能選擇代工廠生產汽車，因為這是他們習慣的商業模式。與現有的汽車製造商難以合作，因為雙方都想取得主導權，這將讓鴻海及 Magna 成為最主要的競爭者。

鴻海與蘋果有著長期合作關係，並且開始涉足汽車業務。知情人士說，公司早已習慣讓蘋果工程師告訴他們該怎麼做，而且公司的工廠已經擺滿了蘋果設計的設備。

Magna 也有與蘋果合作的歷史，同時在汽車方面也更有經驗。它為 BMW、Daimler AG 和 Jaguar Land Rover 等公司組裝豪華車型。

Noble 認為，綜合來看，Magna 可能是最合乎邏輯的選擇。

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