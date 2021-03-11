〈辛耘展望〉三大產品線全面成長 今年營收、獲利年增1成起跳

濕製程設備與再生晶圓大廠辛耘 (3583-TW) 執行長許明棋今 (11) 日指出，受惠客戶需求強勁、中國在地化趨勢，今年再生晶圓、自製設備以及代理設備三大產品線都將全面成長，看好營收、獲利年增 1 成起跳。

許明棋表示，辛耘今年自製、代理設備訂單能見度非常高，包括前段晶圓與後段封測製程設備，現今設備產能已滿至 8 月，交貨週期長達半年以上，甚至還推掉部分客戶訂單。

辛耘自製設備以濕製程為主，應用在先進封裝領域，隨著先進封裝趨勢成形，晶圓代工龍頭也擴大投資，辛耘在五年內已拿下全球近 50% 市占率，同時，也開發暫時性貼合及剝離設備，正式跨足乾製程領域。

許明棋表示，辛耘暫時性貼合及剝離設備具有高度競爭力，主要用於生產 IGBT，2016 年開始正式出貨，最大客戶為英飛凌，其餘如 On Semi、NXP 也是客戶，是台灣半導體設備商中，唯一一家將設備賣到國外的公司，也賣到韓國、東南亞等地區。

許明棋強調，辛耘不僅是台灣本土供應商，期望能成為國際化公司，看好未來設備有很大的成長空間，且因獲利表現佳，也有助產品組合優化。

代理設備方面，辛耘主力代理產品為 YES 設備，為全球熱處理製程領導廠，同樣應用在先進封裝領域，近日雙方已簽約，將 YES 產品在辛耘湖口廠組裝生產，供應全亞洲客戶，落實客戶在地化及國產化需求。

辛耘也不斷擴增代理產品線，近來搭上中國客戶去美化趨勢，對非美系設備需求提升，受惠代理產品線完整，看好在中國市場有很大的發展空間。

辛耘代理設備、再生晶圓與自製設備營收比重分別為 55%、15% 與 30%。