三星電子2020年研發費用創新高 半導體相關支出佔比逾8成

南韓三星電子 (Samsung) 公布了該公司 2020 年的業務經營報告，儘管在新冠肺炎疫情時間，該公司去年的研發 (R&D) 費用仍創下歷史新高，達到 21.2 兆韓元 (約 186 億美元)，較 2019 年同期大幅增加了 1 兆韓元。

數據顯示，在 2020 年，三星電子對於研發的投資費用，佔該公司營收的 9%，高於 2018 年的 7.7%，也高於 2019 年的 8.8%。

另一方面，三星電子去年的資本支出達到了 38.5 兆韓元，較上一年同期增長了 11.6 兆韓元，創下 2017 年以來的新高，當時的資本支出為 43.4 兆韓元。三星電子在半導體方面的資本支出最多，總計為 32.9 兆韓元，佔總投資金額超過 8 成。其次是顯示器，為 3.9 兆韓元。

報告中也顯示，三星電子去年的五個主要客戶依序為蘋果 (AAPL-US)、百思買 (BBY-US)、德國電信、泰克香港和 Verizon 電信 (VZ-US)，這五大客戶占該公司總營收的 14%。值得一提的是，中國華為曾是三星五家大客戶之一，但在去年遭受美國制裁禁令後，因下單量減低，退出了前幾大客戶的名單。

另一方面，報告中也顯示，三星電子 2020 年南韓地區員工人數達到了創紀錄的 109,490 人，較 2019 年增加了 4,233 人。

由於三星電子在 2020 年獲得了近 36 兆韓元的營業利益，較上年同期增長了 29.6%，該公司高管的年薪也因此較上一年增加了一倍以上。

在現任執行董事中，領導該公司半導體業務的三星副董事長 Kim Ki-nam 薪水最高，為 82.7 億韓元，遠高於 2019 年時所領的 34.5 億韓元。