三星電子市值超越台積電 分析師看好明年晶圓代工業前景

據報導，南韓三星電子 (Samsung) 市值今日達到 4751 億美元，超越台積電 (2330-TW)，也是約 5 個月以來，三星電子的市值首次超過台積電。專家認為，隨著 5G 和 AI 相關市場持續成長，2021 年晶圓代工業前景樂觀。

報導指出，三星電子的市值達到 524.35 兆韓元 (約合 4751 億美元)，超越了台積電的市值約 4701 億美元，是自 7 月 17 日以來，三星電子的市值首次超越台積電。

台積電在今年下半年的股價飆升了 63%。但是由於三星電子作為一家綜合設備製造商，記憶體晶片價格的回升和該公司代工業務的強勁表現，使得該公司股價在市場上獲得了更好的估值。市場人士預期，三星電子的旗艦產品 DRAM 將在 2021 年第一季進入另一個超級週期。

三星電子的代工業務被認為是推動該公司市值超過 500 兆韓元的主要力量。在 2020 年，三星電子贏得了高通 (QCOM-US) 的合約，將使用 5 奈米奈米製程技術生產高通最新的手機晶片 Snapdragon 888。此外，三星電子也從 Nvidia(NVDA-US) 獲得訂單，將生產圖形處理器 (GPU)。

分析師表示，就市占率而言，台積電以 55.6% 的占比遙遙領先於三星電子的 16.4%，但三星電子的銷售增長潛力卻是遙遙領先台積電。

報導中也表示，在 2021 年，晶圓代工業的前景更加樂觀。隨著 5G 行動通訊和 AI 市場的成長，來自無晶圓廠公司的 5G 通訊晶片和 GPU 的訂單正在大量湧入，積壓的訂單可能要到 2021 年底才能消化。市場專家預測，2021 年，晶圓代工的銷售額將從 2020 年的 15.4 兆韓元激增 20% 以上。