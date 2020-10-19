分析師：三星電子有望在未來奪取台積電部分市占率

據報導，南韓科技巨頭三星電子如今正在積極投資以擴大代工業務，並曾表示要在 2030 年前超越台積電 (2330-TW) 成為代工業的領頭羊。分析師認為，儘管三星電子在短期內可能無法實現這樣的目標，但是有望從台積電手中奪得部分市占率。

Objective Analysis 分析師 Jim Handy 表示：「三星電子就像是一台緩慢移動的壓路機，每個人都他確切的去向，唯一的選擇就是讓路。如今，這台壓路機的目標是台積電，我相信三星將能從台積電手中奪走部分市佔率，但是過程將會十分困難，並需要砸下大量投資。」

目前，三星電子在晶圓代工業務市場中排名第二，仍落後於台積電。根據市場研究機構 TrendForce 的數據顯示，預估今年第三季三星在全球晶圓代工市場中市占率為 17.4%，而位列第一的台積電市占率則預期為 53.9%。

Handy 坦言，三星很難在短時間內趕上台積電。他表示，台積電是一家營運十分出色的公司，先進工藝製程技術獲利良好，足以與任何通過舊工藝製程生產的企業競爭，同時仍有足夠的資金來投資未來技術。

不過，Handy 也表示，三星資金籌集方面具有相對優勢，因為該公司是一家企業集團，能夠通過其他業務部門的獲利來進行投資，像是智慧型手機和記憶體晶片部門，意味著三星的資本支出有望高於台積電，三星也將藉此來奪取台積電的市佔。至於何時能成真，Handy 認為，主要將取決於三星要投下多少資金。