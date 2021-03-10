日經：日產三菱最快2022推出K-Car版電動車 實際售價低於200萬日圓

《日本經濟新聞》9 日 (週二) 報導，日產汽車 (7201-JP) 與三菱汽車 (7211-JP) 最快在 2022 年，將推出 K-Car 尺碼的小型電動車。價格設定將考量日本政府及地方所提供的補助金，要讓消費者的實際購車成本不超過 200 萬日圓。

K-Car 在日本國內占了 4 成比例，日本車商相繼投入研發低價電動車，包含 2 人座的超小型電動車。比起歐洲及中國，日本在這類電動車的普及速度較緩慢，未來有機會跟上腳步。

日本規定電動車的車長、車寬若分別控制在 340 公分與 148 公分以下，就可歸類為 K-Car。日產與三菱計畫共同研發同樣尺碼的電動車，打算透過共通的車輛平台與電池等降低費用。電池部分大約占電動車生產成本的 3 成。

由於 K-Car 被日本民眾當成日常生活中的短程代步工具，日本車商打算將電動款 K-Car 的可行駛里程設定在 200 公里左右，因此電池容量不必太大。

考量日本政府的購車補助大約 20 萬日圓，廠商在入門款電動 K-Car 的價格設定上，希望把消費者的實際購車成本控制在 200 萬日圓以內。

此外，部分的日本地方政府從 2021 年度開始，購車補助也將從原本的 30 萬日圓拉高到 45 萬日圓，一些日本民眾甚至只要花費大約 150 萬日圓就可購得，較一般電動車動輒 4、5 百萬日圓的售價便宜不少。

伴隨日本政府的碳中和目標，小型電動車的選擇愈來愈多元。日本出光興產 (5019-JP) 打算在 2022 年推出售價約 100 至 150 萬日圓的小型電動車，豐田汽車也預計在 2022 年推出 165 萬日圓的 2 人座電動車；這類電動車都被歸類為 K-Car 當中的特殊小型車、時速在 60 公里以下，無法行駛於高速公路。

日本 K-Car 大廠鈴木 (7269-JP) 及大發則考慮先以技術門檻較低的油電車 (HV) 來應戰。