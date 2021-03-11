韓媒：控制晶片不足 第二季SSD價格最高恐上漲8%

半導體供應不足的問題已經影響到固態硬碟 (SSD) 的行情。隨著 SSD 控制晶片供給短缺，有研究機構預測， SSD 在 2021 年 Q2 最多可能上漲 8% 。

《韓國經濟新聞》11 日 (週四) 報導，集邦科技 (TrendForce) 在 10 日 (週三) 發布 2021 年 Q2 SSD 價格預測，企業級 SSD 從原先的「季減 0 ~ 5%」調整為「季增 0 ~ 5%」；消費級 SSD 也從原先的「持平」調整為「季增 3 ~ 8%」。

SSD 控制晶片的生產流程，通常在台積電 (2330-TW) 等晶圓代工廠接獲來自三星電子 (005930-KR)、SK 海力士 (000660-KR)、群聯 (8299-TW)、慧榮 (SIMO-US) 等半導體企業的訂單後，就會展開生產，但晶圓代工廠產能去年年底起就跟不上市場需求。

集邦表示：「生產 SSD 的廠商，由於控制晶片不足而延後交期。這應該會成為 Q2 價格調漲的主要原因。」

三星本身擁有晶圓代工廠，該公司有 10% 的 SSD 控制晶片從美國德州奧斯汀工廠取得，這個模式在今年 2 月中旬之前都正常運作。然而受到德州暴風雪的影響，奧斯汀工廠從 2 月 17 日起被迫停工。

有分析指出，奧斯汀工廠還需要一段時日才有辦法復工，這也將導致三星遭遇 SSD 控制晶片不足的問題。

根據媒體報導，SSD 供貨延誤很可能持續一段相當長的時間，甚至可能到 5 月仍無法解決。對此三星澄清表示：「控制晶片尚有庫存，還不到無法生產 SSD 的地步。媒體報導過於誇大。」