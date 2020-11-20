三星電子：疫情之下 今年可穿戴設備銷售增長超過30%

據報導，三星電子 (Samsung) 高級副總裁 Taejong Jay Yang 在週五 (20 日) 表示，今年該公司可穿戴式設備的銷售額增長了超過 30%。

Taejong Jay Yang 在接受採訪時表示，消費者如今正在購買可穿戴式產品，用於在新冠肺炎疫情期間監測自己的的健康狀況。「儘管受到疫情的影響，大多數消費者計劃在今年減少支出，但是可穿戴式設備的銷售額與去年同期相比增長了 30% 或是更多。」Taejong Jay Yang 說道。

此外，他也補充表示，這些數據表明，即使消費者因疫情重新評估自身的消費習慣，他們仍然會優先考慮可穿戴式產品。三星也將繼續在這些先進技術上進行投資。

根據市場研究公司 IDTechEx 的數據顯示，到 2025 年，可穿戴式設備的市場規模預計將成長到近 700 億美元，其中，醫療保健相關產品將占據主導地位，另外也包括健身和健康領域。

在智慧手錶和健身手環市場中，三星面臨蘋果和谷歌的激烈競爭。市場研究公司 Euromonitor 的數據顯示，智慧手錶市場規模在 3 年內幾乎就成長了一倍，達到 130 億美元。

三星電子今年推出了智慧手錶 Galaxy Watch Active 3，具備血氧監測器以及睡眠和血壓測量功能。三星將這些醫療功能視為該公司可穿戴式設備的「關鍵力量」。Taejong Jay Yang 表示：「借助收集到的數據，我們可以為消費者提供等多出色的服務和產品，以幫助人們過上更健康的生活。」他也表示，公司將繼續與其他醫療保健公司建立合作夥伴關係來生產相關產品。