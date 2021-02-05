僅次於IBM 三星電子2020年美國專利數排名第二

根據美國智慧財產權組織 U.S. Intellectual Property Organization 最新的報告顯示，美國科技巨頭 IBM(IBM-US) 在 2020 年獲得美國專利數量排名第一，南韓三星電子排名第二，LG 集團則為列第三。

數據顯示，在 2020 年，IBM 以 9,435 件專利，持續登上龍頭地位。南韓三星電子作為全球最大的記憶體晶片和智慧型手機製造商，則是在美國獲得了 8,539 項專利授權，較上一年減少了約 1%，連續兩年維持第二位。

美國專利數量排名 (圖片：USPTO)

先前的數據顯示，三星電子的市值在去年底達到 524.35 兆韓元 (約合 4751 億美元)。三星電子作為一家綜合設備製造商，記憶體晶片價格的回升和該公司代工業務的強勁表現，使得該公司股價在市場上獲得了更好的估值。市場人士預期，三星電子的旗艦產品 DRAM 將在 2021 年第一季進入另一個超級週期。

LG 集團則排名第三，該集團旗下有 LG 電子、LG 化學、LG 顯示等。該集團在 2020 年共擁有 5,112 項專利，較去年增長了 4%。

日本 Cannon 則以 3,689 項專利名列第四，其次是英特爾 (INTC-US)3,284 巷專利，軍武製造商雷神 3,213 巷，華為 3,178 項，微軟 (MSFT-US)2,972。

蘋果 (AAPL-US) 則是從去年的第 14 名上升到今年第 11 名，共註冊了 2,840 項專利，年增 12%。

美國專利商標局在去年底批准了蘋果一項障礙物偵測系統的專利，該系統對於自駕車來說至關重要。這項專利詳細介紹了一套通過 LiDAR 來檢測路徑中障礙物的系統。

專利中指出：「舉例而言，雷達數據資料可能將被自駕車控制器用來偵測車輛所處環境中的物體，這些資訊也將被用於規規劃動態環境中的導航與路徑。」

此外，蘋果也獲得了另一項特殊光導顯示技術的專利，該技術可在車輛環境中使用。