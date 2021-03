亞馬遜擴張海外版圖  首家無人超市插旗英國

全球最大線上零售商亞馬遜 (AMZN-US) 周四 (4 日) 將在英國開設首家實體無人商店「亞馬遜生鮮超市」(Amazon Fresh),是第一家落腳美國以外國家的實體商店。

亞馬遜表示,這家無人生鮮超市將設在倫敦的伊靈區(Ealing),並且將推出在英國推出自有品牌「亞馬遜」(by Amazon),顧客入店消費不用再排隊結帳,拿了就走。

亞馬遜跨足海外,顯見該公司對全球食品市場的野心。實體店面是抓準生鮮雜貨高額消費的重要關鍵,而亞馬遜目前在此領域仍未占有一席之地。

亞馬遜進軍生鮮雜貨動作頻頻,除了在 2017 年收購全食超市(Whole Foods Market)外,也透過其他一系列方式測試消費者興趣,如設置 24 家 Amazon Go 無人超商、在西雅圖設置 2 間規模約為 Amazon Go 無人商店 4 倍大的 Amazon Go GroceryGrocery,以及在加州與伊利諾州設立 10 間亞馬遜生鮮超市(Amazon Fresh)。

英國的亞馬遜生鮮無人超市就跟美國的 Amazon Go 一樣,打開手機 App 就能進入店內購物。店內天花板安裝的監視器與結帳的秤重機台會分別辨識顧客拿了什麼商品或放回去哪種商品,在顧客離開之後,系統便會使用顧客登錄在資料裡的信用卡結帳。

亞馬遜的無人生鮮超市規模遠小於一般的超市,但項目齊全,不僅供應餐點、販售生鮮雜貨與亞馬遜的電子商品,還設有櫃台以便取貨或是線上退貨。