谷歌將淘汰第三方Cookie 不再靠瀏覽紀錄投放廣告

谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 曾說將消除第三方 Cookie，即用以追蹤大眾瀏覽網站的一種方式，但谷歌週三 (3 日) 表示，明年完成淘汰這些 Cookie 後，不會投資新技術來取代 Cookie。

這意味谷歌將不再追蹤用戶訪問的第三方網站，只會持續追蹤用戶在自家 app 上的行動，包括搜尋功能。

華爾街日報報導，Google 計劃停止銷售透過個人瀏覽紀錄投放廣告，將加快數位廣告產業的變革。

Alphabet 下跌 2.57% 至 2011.41 美元。廣告技術公司 Trade Desk (TTD-US) 重挫 12.78% 至 695.93 美元，Snap 大跌 6.96% 至 60.02 美元，以及 Pinterest (PINS-US) 下挫 8.35% 至 74.39 美元。

谷歌在部落格中發文表示，為了因應大眾越來越關注廣告公司與科技企業收集數據與應用數據的風險，而做此決定。

負責監督此變動的谷歌產品經理 David Temkin 寫道：「如果數位廣告不能演變至可以處理大眾對其隱私日益擔憂的問題，與用戶身分應用方式的問題，那麼我們甘冒未來免費開放網站的風險。」

Temkin 補充，開發出用以取代第三方 Cookie 的技術將無法滿足消費者對隱私的期許與監管機關的標準，因此第三方 Cookie 新技術並非可持續下去的長期投資。

目前尚不清楚谷歌的公告對股價的影響。為明年移除第三方 Cookie 做準備，谷歌表示正更廣泛的與廣告產業合作，進行一項「隱私沙盒 (Privacy Sandbox)」的工作，旨在為廣告商提供定位廣告功能，同時又進一步保障用戶隱私。

除了沙盒，谷歌表示也將持續使用自家第一方數據 (從使用搜尋、，YouTube 等 app 蒐集到的數據) 來定位廣告。

谷歌並非唯一一家變更處理廣告定位技術的公司，日前蘋果 (AAPL-US) 也宣布未來幾週將在 iOS 中更改廣告識別碼的設定，要求用戶主動授權 app 開發人員跟踪其活動的權限，不再是目前默認允許的設定。

這變化讓各家媒體平台大為不滿，臉書 (FB-US) 也曾在財報電話會議上預警，蘋果這項改變將損害公司的廣告營收。