準備過河拆橋？亞馬遜悄悄收購Shopify競爭者Selz

亞馬遜 (AMZN-US) 於上個月 15 日悄悄收購電商平台公司 Selz，但亞馬遜未公開，而是 Selz 在公司部落格中宣布了此項交易。

Selz 公司專門提供工具協助其他企業建設自己的網路商店。該公司執行長兼創辦人 Martin Rushe 在部落格文章內表示，「我們已經簽訂讓亞馬遜收購我們的契約，並期待與他們合作，同時我們也會持續為各企業打造便於使用的工具。」他也提到，客戶一切權益不會變動。

Selz 已暫時不接受新用戶註冊（圖片：Selz 官網)

亞馬遜發言人證實此收購消息，但發言人拒絕透露交易條款。Selz 代表沒有立即回應置評請求。

在新冠疫情大流行期間，電商市場見證了業務飛速發展，讓亞馬遜近幾個月也與電商推動者 Shopify 攜手合作。

亞馬遜先前曾運作類似 Shopify 的服務，叫做「Amazon Webstore」，可以讓小企業利用亞馬遜的技術運作網路商店，但亞馬遜在 2015 年已關閉 Amazon Webstore。

亞馬遜第三方團體商場已聚集 250 萬名以上賣家，且持續蓬勃發展中，該業務目前已占亞馬遜電商銷售額一半以上，是亞馬遜締造營收紀錄的一大助力。

Selz 為中小企業提供更多工具，可協助他們快速將營運網路化，讓亞馬遜有更多優勢可與 Shopify 和電商軟體公司 BigCommerce 等競爭。

組部位於澳洲雪梨的 Selz 成立於 2013 年，其平台可讓中小型企業開設自己的網路商店，並在現行網站上的各種工具中增加網路支付選項。根據 LinkedIn，Selz 雇員不到 50 人。

亞馬遜週二小跌 0.27%，收 3268.95 美元。