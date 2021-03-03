股市陷高檔拉回壓力 法人點名布局複合債分散風險

全球股市面臨漲多拉回風險，投信認為，從基本面來看中長線景氣仍相對樂觀，但須留意股市評價面過高、波動風險加劇，建議可分散布局至企業複合債，一樣有機會參與企業盈餘成長利多。

施羅德 (環) 環球收息債券基金產品經理王翰瑩表示，近期股市受科技股明顯震盪整理而陷入回檔壓力，但從基本面來看，多數企業盈餘表現已恢復至新冠疫情前的水準，復甦力道相對強勁。

王翰瑩指出，在疫苗問世驅動下，加上全球央行接力推出財政與貨幣政策，讓機構投資人對於景氣前景相當樂觀，根據美銀美林最新全球經理人調查結果， 高達 91% 的機構投資人認為未來一年經濟成長會加速，創下有紀錄以來最高水準。

而從已公布財報的企業來看，約有 84% 的 S&P 500 企業已公布財報，綜觀去 (2020) 年第四季每股盈餘較 2019 年同期還要高出 2%，不僅創下歷史紀錄，也已超過疫情前水準。

王翰瑩指出，企業獲利的優異表現反映在 S&P500 指數的走勢上，S&P500 指數價位也已超越疫情前水準的 15%，進一步推升美股本益比來到 22.8 倍的偏貴位置，不但高於 2008 年金融海嘯前水準，更接近 2000 年科技泡沫的股市評價。

在股市本益比攀升的情況下，施羅德投信建議，透過債券投資同樣能參與全球企業盈餘的成長機會，尤其企業債券是比股票風險更低的選擇，建議可考慮估值相對合理的複合債券，來參與企業疫後的復甦契機。

根據過去一年的歷史經驗顯示，全球複合債券指數與標普 500 指數價格變動的相關性高達 93% 正相關，顯示複合債券指數價格與標普 500 指數價格變化有高度連動性，不但較能減輕投資人的追高心理負擔，且同樣能把握住市場的多頭機會。

回顧去年一整年表現，標普 500 指數之波動度為 7.51%，複合債則只有 3.09%，顯見複合債是以較低風險參與市場多頭的另一選擇。

