三檔股票ETF新兵要來了 瞄準美中科技、台灣永續、季配息優勢

永豐投信推出全新股票型 ETF，永豐全球優質 ETF 傘型基金經金管會同意生效正式獲准募集，將一口氣推出的三檔股票 ETF，分別為：永豐美國科技 ETF、永豐中國科技 50 大 ETF、永豐台灣 ESG 永續優質 ETF，瞄準美國與中國的新創科技標的，與台灣 ESG 主流企業標的，其中永豐台灣 ESG 永續優質 ETF 更是台股第 2 檔季配息的股票 ETF。

永豐美國科技 ETF 市場最純美國科技 ETF

永豐美國科技 ETF 追蹤紐約證交所 NYSE 美國科技股票指數，指數特色涵蓋美國尖端創新發展主流科技，包括：雲端資訊、機器人自動化與人工智慧、網路安全、金融科技、及科技醫療等產業。

永豐中國科技 50 大 ETF 首檔純中國科技股 ETF

永豐中國科技 50 大 ETF 追蹤中證科技 50 指數，指數特色涵蓋十四五計畫中的新科技趨勢標的，包括新經濟、新能源與新醫療等產業，未來該檔 ETF 發行後，更將是市場上首檔純中國科技股 ETF。

永豐台灣 ESG 永續優質 ETF 台灣永續 + 5G + 綠能投資

永豐台灣 ESG 永續優質 ETF 追蹤 FTSE 富時台灣 ESG 優質指數，指數編製特色以 ESG 評分優先、股息殖利率為輔，挑選台股標的中對社會好 (ESG 分數高)，且對股東好 (EPS、股息率佳) 的優質企業。同時還納入市場最夯的 5G 及綠能標的，是指數極大亮點，ETF 發行面額預定為新台幣 15 元，並且提供季配息，可做為小資存股的起步投資。

永豐投信持續投入資源發行 ESG 永續金融產品，繼去年 4 月發行台灣首檔台股 ESG 主動型基金，這次再推出台股 ESG 被動型基金，為首家台股 ESG 主題產品，主、被動型基金兼備的投信公司。

永豐投信指出，各大投資機構對 2021 年全年全球經濟展望持續多頭樂觀，市場主流看法認為，新的一年全球經濟屬復甦格局、全球資金動能充沛，一旦新冠疫苗在各地施打發揮效果，全球經濟不只受惠資金潮與政策挹注的經濟動能力，更將恢復各地通膨提振力，這也提供風險資產持續多頭的有利支撐。

永豐投信搭上牛年頭班車，推出美中台三檔股票型 ETF，聚焦關鍵科技崛起與 ESG 永續金融等兩大主題，不僅具備全球投資熱度，也是台股年輕族群十分青睞的標的，永豐投信指出，2021 年的台灣 ETF 市場投資人結構，將由法人需求市場逐步擴展至散戶需求市場，成為三檔產品適時推出著眼因素。