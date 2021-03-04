【野村投信】台股上半年景氣爆強，下半年資金派對續熱

焦點訊息：

上週美國 10 年期公債殖利率一度狂飆突破 1.6%，引發全球高估值風險性資產重新定價，股債市震盪加劇。外資於上週五 (2/26) 賣超台股高達新台幣 944 億元，刷新單日歷史新高紀錄，原紀錄為 2007 年 7 月 27 日全球金融海嘯時期創下的 624 億元。

保險局公布 1 月底壽險業投資部位，台股市值餘額月減新台幣 237 億，換算單月賣超台股逾新台幣 700 億元，也終止連續三個月加碼台股的動作。

經理人觀點：

當美債殖利率超過美股股利率：

過去一年來美股不斷刷新歷史高位，上週 S&P 500 平均股利率落至 1.57%，跟迎風上揚的美國無風險利率交錯，並起了化學反應。公債投資人總算意識到經濟復甦不再是狼來了，並大舉出脫長期公債部位，而留在股市的保守型資金見獵心喜、棄股轉債，兩派人馬共同造就近期全球股、債市的上沖下洗。目前「兩率」仍然過於接近，未來一季仍可能見到類似情形上演，當空手投資人再遇上這類大跌，把握時機進場不失為聰明選擇。

Covid-19 三利多還剩一個：

我們去年曾與投資朋友們分享過三大「潛在」利多：新冠疫苗、大規模紓困方案以及今年 Q1 GDP 的猛爆式反彈。如今前兩個利多幾乎已經實現，只剩將於 4 月出爐的第三個利多還在路上。從短線的戰術角度，我們已不鼓勵投資人從現在起到４月的這段期間「追高」台股，但真心看好台股長線基本面而想介入的朋友們，第二季的潛在震盪期是你們的大好機會。

上半年景氣爆強，不表示下半年一定洩氣

低基期保護，加上景氣復甦，將使上半年經濟成長率出現驚人表現（企業獲利成長率亦然），不過下半年台股其實仍有看頭，別忘了資金派對正熱。去年聯準會印鈔，經過６個月左右的蘊釀，貨幣乘數效果如今正在發酵，而待新一輪大規模刺激政策執行後，預料 1.9 兆美元的發酵時點會落在下半年，我們對今年第二季末至下半年的看法相當正面。

每股盈餘 (EPS) 成長斜率決定主流：

符合的標的很多，其中 5G 手機晶片題材值得關注，一旦與 4G 手機的價差甜蜜點浮現，5G 手機滲透率可望快速提升。去年 5G 手機出貨 2.5 億支，我們研判今年上看 5 億支（倍數成長）、明年挑戰８億支，晶片相關族群易漲難跌。

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