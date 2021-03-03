美國經濟復甦強於預期？第1季GDP有望成長10%

美國經濟在 2021 年復甦強勁，由於未來還可能有新一輪現金流入，第 1 季 GDP 有望衝上兩位數，超過經濟學家最樂觀的預期。

亞特蘭大 Fed 透過實時追蹤數據，以預估 GDP 的變化，而他們目前預估第 1 季的 GDP 成長，高達 10%。不過，這一 GDPNow 工具通常在第一季波動較大，並隨著整個時期的數據補充而變得更為準備。

其他的主要數據，支持這樣的看法，周一 (1 日) 公布的製造業數據顯示，製造業正處於 2018 年 8 月以來的最高增長水位。

此前，於上周五公布的一份報告顯示，1 月份美國個人收入飆升了 10%，這在很大程度上要歸功於政府提供現金 600 美元的刺激支票，當月家庭財富增加了近 2 兆美元，而支出僅增長了 2.4%，即 3490 億美元，代表了潛在的購買力。

這一數字加上近 4 兆美元的儲蓄飆升，表示美國經濟不僅強勁成長，還可能持續一整年。

Yardeni Research 分析師 Ed Yardeni 在周二的報告中說，實質 GDP 的 V 型復甦，在今年上半年將保持 V 型，還可能會持續到年底。然而，這將不再是第一季度之後的「復甦」，因為實質 GDP 有望在完全恢復。如此一來，此後的 GDP 將處於創紀錄的「擴張」區間。

在這之前，經濟學家認為，最快在今年第 2 或第 3 季，GDP 才能回到疫情前的水準。

新的擔心反而來自於通膨，由於過熱的經濟成長，加上聯準會繼續放水，加深了這層憂慮。

這波復甦最大的弱點在於就業差距，特別是在服務業，這將使得經濟仍然脆弱，勞動力市場無法確實改善。

Natixis 美國經濟學家 Troy Ludtka 表示，目前還有近 1000 萬個工作機會消失，現在最突出的是勞動力市場，未來幾年有關糧食不足、貧困與不平等等統計，將達到幾代人以來最嚴重的水準。