新冠爆發以來首次！全美270家蘋果商店全數開門營業

蘋果 (AAPL-US) 發言人證實，全美 270 家蘋果商店均在週一 (1 日) 開始營業，為蘋果去年春季因應新冠病毒疫情關閉商店以來首次全數開門營運，連最後關閉的德州商店也在週一重啟，股價應聲大漲逾 5%。

隨著病例減少和疫苗的分發，美國開始脫離封鎖、重啟經濟。

但是，並非全美蘋果商店均完全開放供顧客入內參觀選購，顧客仍須上網確認要前往的商店狀態，部分採來客預約方式，或者提供的服務仍有限。

蘋果去年 3 月 13 日宣布關閉中國境外所有商店，當時本僅預期關閉至 3 月 27 日就可重啟，但爾後疫情顯然無法好轉，只能持續關閉數月之久。

自發布首次聲明以來，為因應新冠疫情狀況，蘋果在全球內重啟又再度關閉商店，通常在政府發布限制令之前就會短暫關閉商店。

為了對應疫情，蘋果嘗試新的商店服務，包括只接受預約服務或採購，以及「快速取貨」選項，讓顧客快速進出店內。另外，蘋果也開始要求客人在店內配戴口罩，並實施健康和安全準則 (如減少占用率)。

環顧全球，法國 12 家蘋果商店和巴西 2 家蘋果商店仍屬關門狀態，另外 2 家位於墨西哥的蘋果商店預計週二重啟。

即使關閉商店，也不妨礙蘋果銷售產品，尤其是透過網路商店的銷售，因為該銷售管道一直都在運作中。然而，蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 近期表示，倘若去年購物假期時實體商店得以開啟，銷售成績應該可以更好。

雖然美國疫情趨緩，企業逐漸重啟，但根據 CNBC 使用約翰 · 霍普金斯大學計算的 7 日均值估計，每日新增病例仍至少 67300 起，且每日新冠死亡人數至少 2010 人。

全美疫苗接踵腳步不斷加速，引起市場期待企業今年稍晚可重返常態。根據美國疾病預防控制中心（CDC）的數據，目前已有 4980 萬人接種至少一劑新冠疫苗。

週一蘋果大漲 5.39% 至 127.79 美元，盤後續揚近 1%。