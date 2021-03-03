〈貴金屬盤後〉各國央行憂心債券殖利率漲勢 黃金6日來首次上漲

週二 (2 日) 交易，黃金期貨價格收高，中斷了此前連續 5 個交易日的跌勢，自先前觸及的 8 個多月低點反彈。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，「現在全球前景可能出現一些疲弱點，黃金受打擊的趨勢可能結束了。全球債市的拋售可能很快會恢復，但各國央行正陸續表明他們對債券殖利率飆升的擔憂。」

Moya 指出，澳洲央行 (RBA) 本週稍早加倍執行其資產購買行動，歐洲央行執行委員會成員 Fabio Panetta 週二指出，「必須阻止名義殖利率曲線加深陡峭。」倘若美國 Fed 明顯示意他們認同其他央行，那麼黃金很可能會回到常軌。



「總而言之，黃金最後一次大拋售可能已經過去了，或者可能需要跌至 1650 美元水準才能吸引長期機構投資者。」

4 月交割的黃金期貨價格上漲 10.60 美元或近 0.6%，收每盎司 1733.60 美元。盤中低點達 1704.60 美元。

週一交易最活絡的黃金期貨價格連續第五日收低，並觸及 2020 年 6 月以來最低收盤價。

市場一直聚焦債券殖利率走勢，因殖利率上升會讓股市和黃金承壓，投資者會評估持有債券與這些資產的相對價值。

Fed 表示，債券殖利率走勢反映出市場對經濟復甦的樂觀預期，這係由疫苗接踵進程和新一輪財政刺激措施的可能性所推動。

但 U.S. Global Investors 執行長 Frank Holmes 週一表示，「就黃金交易而言，對投資者來說必須注意的不在於名義殖利率，而是實際殖利率。」

他稱，根據統計局，目前美國 10 年期公債殖利率在 1.4%，這與 1 月份消費者物價年率上升幅度完全相同，「所以事實上，就算殖利率上升，通膨還是正在吞噬你的午餐。」

「我預期，消費者物價真的開始因為新一輪刺激措施而上升時，黃金將吸引買盤，在那之前，我認為現在是買進的誘人時機。」

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