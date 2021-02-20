牛市後必然修正 但比特幣10年內市值可望超越黃金！

比特幣週五 (19 日) 空前突破 55000 美元，使市值遠超越 1 兆美元，專家認為，比特幣可望 10 年內變得比黃金更有價值，因其作為價值儲存工具的聲譽不斷提高。

週五比特幣兌美元上漲 6.15% 至 54954 美元，稍早觸及 55680 美元，使其市值達到 1.03 兆美元，但距離黃金估計 10 兆美元的市值還有一段距離。

近年來比特幣度過了一段艱難的時期才贏得華爾街吹捧為「加密貨幣大時代的最後一塊拼圖」，現在比特幣作為價值儲存的聲譽益發牢固，可以實現「數位黃金」的承諾。

Aragon 平台共同創辦人 Luis Cuende 表示，「曾經出現過許多比特幣殺手，但沒有一種成功的，我有 95% 信心比特幣可以在 10 年內市值超越黃金。」

比特幣走來一路艱辛，要贏得投行讚賞極其不易，例如摩根大通執行長 Jamie Dimon 就曾經將比特幣斥為一場「騙局」（雖然他後來道歉了）。股神巴菲特 (Warren Buffett) 也素來稱比特幣就是「老鼠藥的平方」。

然而，法人的需求浪潮表明趨勢正在轉變，例如黑石 (BLK-US) 這類資產管理公司試圖要讓資產組合多樣化，或者像特斯拉 (TSLA-US) 也因資產負債表上的債券和現金日益貶值而提高警戒，他們都轉向擁抱比特幣。

Cuende 表示，「在央行寬鬆時代，有個演算供給非常重要。與 2017 年牛市大不同的是，這回覺醒的是機構，他們意識到這個全球分散的價值儲備方式，且這種儲備不會被少數幾個委員組成的組織來控制。」

儘管如此，以過往歷史來說，加密貨幣每回牛市之後就會出現修正，但比特幣會不屈不撓甚至激烈的戰鬥，修正過後也可能會迎來一波需求。

「我無法預見回調幅度會多大，也不知道何時會發生，但通常加密貨幣會在牛市後過度修正，例如從史上高點甚至暴跌 80%。如果真的又發生這麼激烈的狀況，很有可能會跌回 3 萬美元以下，但我預計屆時會有非常大量需求湧入，並將比特幣拱回 5 萬美元的水準。」Cuende 說。

