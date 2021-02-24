黃金前景多空分歧 目光可轉向工業金屬

2020 年金價狂飆，市場一度喊出 3000 美元目標價，市場洋溢著「黃金時代」來臨的樂觀情緒，但近來金價走勢逆轉，甚至跌破 1800 美元心理關卡。專家指出，黃金前景多空分歧，在經濟復甦、債息上升背景之下，可留意工業金屬如銅、鋁及鐵礦砂期貨表現。

美元轉強、美債殖利率急遽上升，削弱黃金避險買盤，金價承壓回落連四日收低，芝商所 4 月 COMEX 黃金期貨 16 日跌破關鍵 1800 美元關卡、17 日再挫 1.5%，收報每盎司 1772.8 美元，創去年 6 月以來新低。

值得注意的是，交易最熱絡的黃金期貨合約 (交易代碼: GC)，50 日移動平均線(1,856.46 美元) 往下穿越 200 日移動平均線(1,857.67 美元)，為 2018 年 6 月以來首度出現死亡交叉，意味著金價出現長期下跌趨勢。

拜登的 1.9 兆美元刺激方案公佈後，市場預期美國政府必須發行更多債券籌資，促使債券殖利率強勁上揚。美國 10 年期公債殖利率從年初的 0.93% 一路攀升至 1.33%，接近一年來新高；美元指數則站穩 90 以上。

黃金作為無利息以及美元計價的資產，面對這兩大不利條件，只能拾級而下。

市場分析師預期，疫情逐漸獲得控制，各國寬鬆貨幣政策可能不再擴大，因此美債殖利率上升趨勢不變，加上拜登政府並未傾向弱勢美元，金價後續支撐可能持續減弱。不過隨著經濟復甦，市場通膨憂慮浮現，也可望有助金價上衝。

綜合上述因素，今年金價走勢變得更難以預測，投資機構大多預估落在 1750 美元至 2200 美元，若失守 1764 美元，下個支撐點就是 1670 美元。若手上有低價黃金資產，分析師建議先部分獲利了結；若打算投機操作，應盡快停損停利。

此外，在全球央行及財政刺激釋放流動性之下，由銅為代表的工業金屬正在強漲。芝商所 3 月 COMEX 銅期貨 (交易代碼: HG) 22 日繼續走揚 1.6% 至每磅 4.141 美元，站穩 9 年高點。

資料來源：芝商所 (CME)

這波銅價飛漲，主因為市場看好拜登將推出更大規模刺激計畫，有助於提振經濟復甦改善工業金屬需求；而中國春節期間工廠生產比往年更活躍，提振銅價走高；對通膨重燃的預期，也在這波漲勢中發揮作用。

然而需求強勁，供應卻十分吃緊。高盛預測，2021 年將出現最嚴重的短缺，隨著 2023~2024 年銅供應高峰的來臨，才會徹底扭轉目前銅供應的問題，這將使銅價在 1 年內創下歷史新高；花旗也同意高盛的看法，他們預計至少到 2023 年，美國將出現巨大的供應缺口。

不過有鑑於銅價水準高昂，可能預示著短期的價格回落。

RJO 期貨高階經理人預測，銅價目標區域介於 4 美元至 4.20 美元，所以這是長時間走來一個了結獲利的好日子。不過他仍認為，銅礦有非常樂觀的經濟前景作為支撐，因此長期供需基本面仍非常看漲，且可能會助長多年漲勢。