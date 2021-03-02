2月CCI指數創近1年高點 投資股票信心連4升

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (2) 日公布 2 月消費者信心指數 (CCI) 調查總數為 74.64 點，較上月上升 2.66 點，並創去年 4 月以來新高；六項指標中共有五項指標上升，以投資股市時機上升最多，不僅連 4 月上升也是去年 4 月以來高點，而唯一下降的指標為物價水準。

台經中心指出，此次調查中，上升幅度第一的指標為「未來半年投資股票時機」，調查為 47.1 點，較上月上升 5.8 點；其次為「未來半年家庭經濟狀況」90.65 點，月升 3.85 點，已連續 10 個月保持 90 點以上，自去年下半年呈現上升的趨勢；「未來半年國內經濟景氣」87.95 點，月升 3.65 點，同為半年來處上升趨勢。

而「未來半年國內就業機會」來到 66.35 點，較上月上升 3.4 點，為 4 個月來高點，顯示疫情對就業面的衝擊逐漸緩和；「未來半年購買耐久性財貨時機」，調查結果為 112.65 點，較上月上升 0.6 點。

唯一下降的指標是「未來半年國內物價水準」，本次調查結果為 43.15 點，較上月下降 1.3 點。

從絕對水準來看，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」偏向樂觀。

此外，2 月「購買房地產時機」調查結果為 116.4 點，較上月上揚 0.75 點，也是 5 個月來高點，台經中心說明，民眾本次對於購入房地產的信心較足。