英國2月份消費者信心指數回升 創下疫情以來新高

根據歐洲市場研究機構 GFK 在週五 (19 日) 公布的最新調查數據顯示，英國 2 月份消費者信心指數創下自新冠肺炎 (COVID-19) 疫情爆發以來的新高，主要受惠於該國預期在快速實施疫苗接種計劃的情形下，經濟有望獲得提振。

數據顯示，英國今年 2 月總體消費者信心指數由前值的 - 28 回升至 - 23，優於市場預期的 - 27，主要歸功於消費者對未來 12 个月經濟前景看法上升了 14 點。

GfK 客戶策略總 Joe Staton 警告表示，相較於考慮回歸常態，更應該思索如何面對未來的挑戰。「我們需要保持謹慎，因為在失業、通貨膨脹以及許多人仍在承受日常生活費困境的情況下，疫苗接種所帶來的正面效應正面臨考驗。」Staton 說道。

去年 2 月，新冠肺炎疫情爆發前，GfK 的總體消費者信心指數為 - 7。

英國首相強生 (Boris Johnson) 於 1 月 5 日宣布英國進行第三次全國封鎖，酒吧、餐館和大多數學校都關閉，僅有部分必要商店開放。但是，隨著歐洲推出更多的疫苗接種計劃，經濟復甦的前景有所改善。

GfK 衡量消費者購買意願的指數升至 - 19，但仍遠低於去年 2 月時 + 6 的水平。

據英國國家統計局 (ONS) 日前公布的數據顯示，儘管疫情持續肆虐，英國持續實行封限制，但是英國 1 月份消費者物價指數 (CPI) 上升 0.7%，高於 12 月份的 0.6%，並高於市場預期的 0.5%。不過，與上月相比則下跌 0.2%，好於市場預期的下跌 0.4%。