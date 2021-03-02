微軟與鴻海啟動三大合作 鎖定智慧製造、數位轉型

微軟 (MSFT-US) 今 (2) 日宣布與鴻海 (2317-TW) 集團展開三大合作，包含雲服務加速創新、建立混合辦公工作場域、企業核心系統上雲彈性布局全球營運等，將持續運用雲端技術、全球生態系資源，協助鴻海加速數位轉型，為台灣產業立下智慧製造標竿。

微軟指出，將協助鴻海大量導入 Azure AI、數據資料庫等服務，並推動轉型，協助鴻海轉向腦力密集，透過雲端原生開發、DevOps 等模式，強化創新與開發能力，同時，協助鴻海全面導入 Microsoft 365，建立混合辦公基礎，提升企業敏捷應變能力。

另一方面，微軟指出，將透過把企業核心系統放至 Azure 雲服務上，讓鴻海全球 20 多國生產據點，都能以 OT 基礎連結 IT 網路，整合工廠龐大數據至 Azure 雲端分析，優化營運管理，強化企業管理中樞。

台灣微軟總經理孫基康表示，近年製造業面臨大量客製化、創造差異化等生產挑戰，更需要突破工廠僅依靠機械與人力的效率低落困境，因此數位轉型已成為提升競爭力、創造全新產業價值關鍵。

鴻海董事長劉揚偉也指出，鴻海 2019 年提出三階段的數位轉型升級計畫，鎖定三大產業、三大核心技術為發展目標，希望提升集團競爭力、產業服務價值，與微軟合作後，可望透過 AI 技術與雲端服務，將「製造鴻海」提升為「科技鴻海」。

微軟除了是鴻海 MIH 聯盟成員外，也將參與鴻海研究院明 (3) 日舉辦的「NExT Forum：Cybersecurity Challenges in E-Vehicle」資安技術論壇，共同探討 5G 時代下車聯網資安趨勢、最新技術，協助製造業資訊安全。